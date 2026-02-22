Secretaría de la Defensa CONFIRMA la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', en Jalisco; EU cooperó en operación

Ciudad de México.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El comunicado compartido por las autoridades indica que las autoridades realizaron una operación militar en la que el personal fue atacado y, como respuesta, repelieron la agresión. Producto de esto, cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecieron en el lugar y tres quedaron heridos de gravedad; estos perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre ellos estaba 'El Mencho'. El comunicado dice lo siguiente:

"Se hace del conocimiento a la opinión pública que, con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben 'N' (a) Mencho".

Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben 'N' (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación.

Además de lo anterior, fueron detenidos otros dos integrantes de esta organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. Lamentablemente durante esta acción militar, tres elementos de la institución resultaron heridos, quienes de igual forma fueron trasladados a instalaciones sanitarias de la Ciudad México, para su atención médica de urgencia.

Cabe hacer mención que, para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país. En estos momentos se están concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del Ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco, para reforzar la seguridad de esta entidad federativa. Con estas acciones la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de contribuir al fortalecimiento de la seguridad de México".

Puntualmente:

Cuatro integrantes del CJNG murieron en Tapalpa, Jalisco.

Tres resultaron heridos de gravedad, entre ellos Nemesio Oseguera Cervantes, y murieron posteriormente .

. También fueron detenidos dos integrantes del CJGN y se aseguraron armas de alto poder, vehículos blindados y lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

Tres elementos del Ejército resultaron heridos y fueron trasladados para atención médica.

La operación contó con información complementaria en el marco de cooperación bilateral con Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui