(VIDEOS) ¿Qué pasa en Jalisco HOY? BLOQUEOS y quema de vehículos tras operativo en Tapalpa; ZONAS afectadas

Guadalajara, Jalisco.- Jalisco está bajo fuego este domingo 22 de febrero de 2026. Desde tempranas horas, se mantienen operativos en diferentes puntos de la entidad, luego de que se reportaran bloqueos y quema de vehículos en distintas zonas, esto tras un operativo federal realizado en Tapalpa. En TRIBUNA te informamos qué se sabe hasta el momento y cuáles son los puntos afectados.

Según reportes preliminares, los hechos comenzaron desde las primeras horas de este 22 de febrero de 2026, cuando fuerzas federales desplegaron acciones en el municipio de Tapalpa. Tras el operativo, se registraron enfrentamientos en la zona y posteriormente una serie de bloqueos con vehículos incendiados para impedir el avance de las autoridades. Información extraoficial señala que el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) sería el responsable, aunque aún no se confirma este dato.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, reporta quema de vehículos

A las 09:12 horas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, informó que, tras el operativo en Tapalpa, se activó el Código Rojo en el estado. Confirmó que, derivado de los enfrentamientos, individuos quemaron y atravesaron vehículos en distintos puntos para inhibir la acción de las autoridades. El mandatario estatal indicó que instruyó la instalación inmediata de la Mesa de Seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de reforzar la coordinación y evitar afectaciones a la población.

Pablo Lemus pidió a la población resguardarse ante violencia en Jalisco. Foto: Twitter

Más tarde, a las 10:15 horas, el gobernador informó que el transporte público en la entidad se suspenderá hasta que se controle la situación: "El servicio de transporte público en el estado se suspenderá hasta que la situación quede controlada", se lee en sus redes sociales oficiales.

Asimismo, ayuntamientos en Jalisco emitieron avisos para que la población permanezca en casa y evite circular, ante la presencia de operativos encabezados por Fuerzas Federales en la región. Tapalpa fue uno de ellos.

Piden resguardarse ante violencia en Jalisco. Foto: X

Violencia en Jalisco: Bloqueos en la ZMG

En la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se confirmaron múltiples afectaciones viales en los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco. Los reportes más recientes, a las 09:30 horas señalan lo siguiente.

Zapopan. Se reportan incidente en Periférico y Tabachines; Avenida Alcalde y Periférico; Periférico y Vallarta; así como Periférico y Las Cañadas.

y Tabachines; y Periférico; Periférico y Vallarta; así como Periférico y Las Cañadas. En Guadalajara : Hay bloqueos con vehículos incendiados en Avenida 16 de Septiembre y La Paz; Periférico y Calzada Independencia; Batallón de San Patricio y Calzada; Juárez y Calzada Independencia, donde se reportó un Oxxo incendiado; además de Periférico y Ángel Martínez, y Periférico y Artesanos, donde se incendió una estación del Macrobús.

Tlajomulco: Confirman afectaciones en Carretera a Morelia, a la altura de Buenavista; Adolf B. Horn en Arvento; López Mateos Sur en Las Plazas Outlet; y en la zona de Las Cuatas.

Reportan varios bloqueos en distintos puntos de Jalisco.

Se recomienda estar atento a los comunicados oficiales del Gobierno de Jalisco sobre los bloqueos carreteros activos en tiempo real.

Bloqueos carreteros se extienden hacia Michoacán

Los bloqueos y quema de vehículos también se extendieron a Michoacán este domingo 22 de febrero, presuntamente en municipios como Buenavista, Sahuayo y Jiquilpan. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que mantiene acciones operativas para restablecer la vialidad tras los bloqueos derivados de labores para la captura de objetivos criminales. Los operativos se realizan en coordinación con fuerzas estatales y federales y con monitoreo del C5.

Bloqueos en Jalisco se extienden en Michoacán. Foto: X

Entre los puntos afectados se encuentran la glorieta de Liconsa en Jiquilpan; el crucero Sahuayo-Venustiano Carranza-Cojumatlán; la carretera Jiquilpan-Totolán; la carretera Sahuayo-Jiquilpan; además de diversos tramos en Pátzcuaro, Uruapan, La Piedad, Zamora, Ecuandureo, Ixtlán, Tangancícuaro, Chilchota y la región de Tierra Caliente, incluidos Apatzingán, Buenavista y Aguililla.

Autoridades pidieron a la población mantener la calma, permanecer en resguardo y evitar compartir información no verificada. Los operativos continúan y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial.

El Gabinete de Seguridad informa que se llevan a cabo operativos coordinados en el estado de Jalisco, con la participación de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad.



Bloqueos en Jalisco: ¿Qué dice el Aeropuerto Internacional?

De momento, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara no ha cancelado vuelos, sin embargo, pidió a la población tomar precauciones ante los bloqueos reportados en la entidad este domingo.

Aeropuerto de Guadalajara pide tomar precauciones. Foto: Twitter

Fuente: Tribuna del Yaqui