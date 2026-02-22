VIDEOS: ¿Sicarios tomaron las instalaciones? Caos en aeropuerto de Guadalajara tras muerte de 'El Mencho'

Guadalajara, Jalisco.- Tras los reportes que indican que Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', habría sido abatido en un operativo de fuerzas federales, ciudadanos en el aeropuerto de la capital de Jalisco, Guadalajara, corrieron a resguardarse al escucharse disparos al interior del inmueble.

En redes sociales circulan videos del interior del inmueble donde trascendió que sicarios habían tomado las instalaciones. Por su parte, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que no se registran hechos de riesgo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y atribuyó el caos reportado a una "psicosis" generada entre pasajeros.

uD83DuDEA8 Escenas de pánico y caos en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco sin que las autoridades hayan informado al momento lo que sucede.



Todo en el contexto de el presunto abatimiento de Nemesio Oceguera “El Mencho”, ocurrido esta mañana… uD83DuDC47 pic.twitter.com/XRF9izhgMt — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) February 22, 2026

"Derivado de los acontecimientos registrados en distintos puntos del estado de Jalisco, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informa a la comunidad aeroportuaria y a la ciudadanía en general:

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) opera con normalidad el día de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas. Las situaciones registradas en diversas zonas del estado no impactan la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad dentro de las instalaciones.

La terminal aérea se encuentra bajo protección de los elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones de coordinación permanente con autoridades federales.

Esto, en el aeropuerto de Guadalajara pic.twitter.com/hBWxBAnFfd — Pascal (@beltrandelrio) February 22, 2026

Es importante precisar que no se han registrado incidentes al interior de las instalaciones ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes. La información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, sino a psicosis presentada entre los pasajeros, lo que ha generado percepciones que no reflejan la situación real en los aeropuertos.

Instamos a los pasajeros y usuarios a mantener la calma y atender en todo momento las indicaciones del personal aeroportuario.

Grupo Aeroportuario del Pacífico recomienda a los pasajeros del Aeropuerto de Guadalajara mantener comunicación con sus aerolíneas para conocer cualquier cambio en su itinerario", señalaron las autoridades del aeropuerto.

Por su parte, el Gabinete de Seguridad de México informó que los aeropuertos de Jalisco operan con normalidad. Los pasajeros están tomando sus vuelos conforme a lo programado y no se registra ningún evento relevante en las instalaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui