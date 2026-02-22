"Vivimos horas críticas": Pablo Lemus mantiene Código Rojo en Jalisco tras muerte de 'El Mencho'

Guadalajara, Jalisco.- El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó que continúa el Código Rojo en Jalisco tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); "vivimos horas críticas", aseguró.

"Vivimos horas críticas en las que se atendieron incidentes en distintos lugares del estado y el Área Metropolitana y quiero reconocer de corazón a todas las personas que integran las corporaciones de seguridad, salud y protección civil, porque con su esfuerzo este día nos han ayudado a proteger a la ciudadanía y a restablecer poco a poco el orden".

Desde el primer minuto del operativo implementado este domingo por las autoridades federales en Tapalpa, hemos mantenido una coordinación y colaboración constante con los tres órdenes de Gobierno.



El mandatario reconoció que "ha sido un día complejo para nuestro país y para nuestro estado", y detalló las acciones emprendidas para contener la violencia desatada tras el enfrentamiento. "Lo que vivimos hoy es excepcional, y quiero hacer también un amplio reconocimiento a la sociedad jalisciense, porque ante la incertidumbre de las primeras horas actuó de manera responsable, atendiendo las recomendaciones y sin correr riesgos innecesarios".

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró que el trabajo del Gabinete de Seguridad evitó brote de violencia en la entidad. El mandatario dio a conocer que, gracias al trabajo en coordinación de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y del secretario de Seguridad, se evitaron actos de violencia en la entidad derivados del abatimiento de Nemesio Oceguera Cervantes, 'El Mencho'; asimismo, hizo un llamado a los michoacanos a mantener la calma e informarse por canales oficiales.

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres, reveló el mapa del estado en donde se llevaron a cabo bloqueos carreteros y enfrentamientos de integrantes de las Fuerzas Armadas con integrantes del crimen organizado, donde hubo detenidos y la muerte de cuatro personas, además de que se registraron cinco enfrentamientos.

'El Mencho' fue abatido junto con seis presuntos criminales más la madrugada de este domingo en Tapalpa, según lo informaron las autoridades. "Cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecieron en el lugar y tres quedaron heridos de gravedad; estos perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre ellos estaba 'El Mencho'", informaron desde el Gabinete de Seguridad.

? Fiscal de Michoacán da a conocer que hubo 5 enfrentamientos en la entidad y que 4 personas fueron abatidas



