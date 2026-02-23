Cae sujeto por violencia familiar en Álamos; tiene historial por abuso y corrupción de menores

Álamos, Sonora.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) efectuaron una movilización en el poblado de Álamos, Sonora, la cual tuvo como resultado la detención de un hombre llamado Martín Javier 'N', de 45 años de edad. El procedimiento se realizó en cumplimiento de un mandato judicial otorgado por un juez, el cual facultó a los agentes para ingresar a una vivienda y asegurar al individuo.

Dicho sujeto era requerido por acusaciones relacionadas con violencia familiar. La diligencia tuvo lugar en un domicilio situado sobre la calle Amado Nervo, colonia Los Guayparines. Los agentes lograron ubicar al sospechoso dentro de la propiedad gracias a las labores de inteligencia y seguimiento realizadas con antelación, las cuales permitieron fijar su paradero exacto para proceder con la captura sin contratiempos.

Según los datos integrados en el expediente del caso, las personas afectadas por las presuntas agresiones son una mujer de 69 años y un menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo reserva por seguridad. La investigación señala que Martín Javier 'N' habría ejecutado diversos actos ofensivos en contra de ambas víctimas en diferentes momentos, lo que configuró la reiteración de conductas ilícitas dentro de la misma causa penal.

Es importante destacar que el detenido posee un largo historial de antecedentes penales. Sus registros incluyen acusaciones por delitos de alta gravedad, tales como abuso calificado y corrupción de menores. A esto se suman cargos por robo de vehículo, robo agravado, sustracción de mercancías en establecimientos comerciales, daños culposos, amenazas e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, además de los hechos recientes de violencia que motivaron su captura actual.

Una vez asegurado, el hombre fue trasladado y puesto a disposición del juez que requirió su presencia. Posteriormente, se ordenó su ingreso al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Navojoa, sitio donde permanecerá mientras se desarrolla el procedimiento legal conforme a la normativa vigente. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que estas acciones buscan garantizar la seguridad de grupos vulnerables, como adultos mayores y menores de edad, aplicando la ley ante conductas que atenten contra su integridad.

