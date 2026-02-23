Capturan en Morelos a 'El Conta' y a 'La Contadora', operadores financieros de La Unión Tepito

Cuernavaca, Morelos.- Elementos de las fuerzas de seguridad de Morelos realizaron la captura de dos personas señaladas como integrantes de La Unión Tepito, organización con presencia predominante en la Ciudad de México pero con ramificaciones en estados vecinos. Los detenidos fueron identificados como Edgar 'N', de 38 años de edad, y Marissa 'N', de 44 años. Esta acción representa un golpe a las redes de operación de dicho grupo en Morelos.

De acuerdo con la información difundida este lunes 23 de febrero, Edgar 'N' utiliza los alias de 'El Conta' o 'El Gordo'. Las investigaciones apuntan a que este individuo desempeñó funciones de asistencia para Luis Antonio 'N', quien fuera presidente municipal de Tetela del Volcán. Los registros indican que, desde el año 2021, 'El Conta' figura como uno de los responsables de la violencia generada en la zona oriente del estado.

Por su parte, Marissa 'N', alias 'La Contadora', funge presuntamente como tesorera de Milton Jair 'N', alias 'El Tepis' o 'El General', personaje que mantiene enlaces con servidores públicos en la región de los Altos de Morelos. El expediente señala a Edgar 'N' por su probable participación en diversos delitos de alto impacto. Se le vincula con la planeación y ejecución de ataques armados y homicidios dirigidos contra figuras de la político local.

Asimismo, se le atribuye la coordinación logística para la compraventa de sustancias ilícitas en el municipio de Cuautla. Otra línea de investigación lo sitúa dentro de esquemas de extorsión mediante préstamos de efectivo, método en el que colaboraba con una célula denominada Los Colombianos. Las autoridades también detectaron actividades relacionadas con el despojo de bienes inmuebles.

Se presume que el detenido se apropiaba de terrenos y domicilios, con mayor incidencia en zonas de alta plusvalía como el fraccionamiento Lomas de Cocoyoc, situado en Yautepec, además de propiedades en Cuautla. Su radio de influencia abarcaba el corredor de los Altos, afectando demarcaciones como Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan.

uD83DuDEA8 GOLPE A LA UNIÓN TEPITO EN MORELOS uD83DuDEA8



?Cae en #Cuernavaca Edgar "N", alias "El Conta", principal operador financiero del grupo criminal. Fue capturado en una plaza comercial con armas, droga y un Mercedes Benz AMG. uD83DuDE94??https://t.co/Cduu0s9dQG pic.twitter.com/AexGd5fnQ3 — El Regional (@regionalmorelos) February 24, 2026

Detalles del aseguramiento

La captura ocurrió en la ciudad de Cuernavaca. Los agentes notaron la presencia de la pareja cuando ingresaban armados a un centro comercial. Al proceder con la revisión de rutina, los uniformados localizaron un arsenal y diversas sustancias. El total de lo confiscado se compone de:

Un arma de fuego calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador y 10 cartuchos útiles.

calibre 9 milímetros, abastecida con un cargador y 10 cartuchos útiles. Un arma corta calibre 22, acompañada de su cargador y nueve municiones.

Una bolsa con dos comprimidos azules con características propias del fentanilo .

. Ocho envoltorios con polvo blanco, presumiblemente cocaína.

Seis bolsas con una sustancia sólida granulada, semejante al crystal .

. Dinero en efectivo y múltiples tarjetas bancarias y de crédito.

Dos teléfonos móviles.

Un vehículo de lujo marca Mercedes Benz, modelo AMG, el cual circulaba con un permiso temporal.

Integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos, aseguraron a Edgar “N”, de 38 años, alias “El Conta y/o El Gordo”, junto a una femenina, operadores financieros del grupo delictivo “Unión Tepito”. pic.twitter.com/GBalWICIhX — RadioFórmula Morelos (@RadioFormulaMor) February 24, 2026

Durante la acción policial, ambos sospechosos intentaron evadir la justicia ofreciendo a los agentes la entrega del automóvil de alta gama y el efectivo que portaban, acción que fue rechazada por los elementos de seguridad. Finalmente, tras ser puestos a disposición de las instancias correspondientes, un juez de control calificó la detención como legal. Como medida cautelar, se dictó prisión preventiva para ambos imputados.

Fuente: Tribuna del Yaqui