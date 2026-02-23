Capturan a tres sujetos en Sonora: Incautan lanzagranadas, arma larga y 240 dosis de droga

Hermosillo, Sonora.- Las labores de patrullaje y vigilancia que despliega la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) en Sonora continúan generando resultados positivos. Recientemente se efectuaron intervenciones en los municipios de Nogales, Hermosillo, Cajeme y Caborca. Estas movilizaciones tienen el objetivo de reducir la incidencia delictiva y retirar de circulación elementos que vulneran la tranquilidad ciudadana.

El saldo de estas jornadas fue de tres hombres asegurados, así como la confiscación de diversas dosis de sustancias prohibidas y armamento de fabricación casera. El primer suceso ocurrió en la zona fronteriza de Nogales. En la colonia Acacias, agentes de la PESP, en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Municipal, interceptaron a un individuo identificado como José 'N', de 48 años de edad.

Durante la revisión, los uniformados hallaron en su poder 220 envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la cocaína. El peso total de lo asegurado ascendió a 74 gramos, lo que representa el retiro de aproximadamente 370 dosis que no llegarán a las calles. Por otro lado, en Hermosillo, las fuerzas de seguridad detectaron actividad ilícita en la colonia Olivares. Ahí se procedió a la detención de David 'N', de 33 años.

Lo destacable de esta intervención fue la naturaleza de los objetos incautados: el sujeto portaba un arma larga y un lanzagranadas, ambos de fabricación artesanal o hechiza, además de dos cartuchos útiles. Este tipo de armamento improvisado representa un riesgo latente para la comunidad, por lo que su aseguramiento resulta significativo para la seguridad local. Las acciones se extendieron hacia el sur, en el municipio de Cajeme.

Las personas detenidas y los objetos decomisados

En la colonia Villa Bonita, de Esperanza, los agentes aseguraron a Jesús 'N', un joven de 20 años, a quien se le sorprendió con 10 envoltorios que contenían hierba verde, presuntamente marihuana. De igual forma, en la región de Caborca, durante recorridos en el Campo San Gabriel, el personal de seguridad localizó y confiscó cinco envoltorios de marihuana y cinco más de la droga sintética conocida como crystal, impidiendo su posible comercialización.

Fuente: Tribuna del Yaqui