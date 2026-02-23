Cuerpo de 'El Mencho' fue IDENTIFICADO mediante análisis genéticos; FGR confirma identidad

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó mediante análisis genéticos la identidad de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. "Es necesario precisar que, derivado del trabajo pericial realizado por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el cuerpo de Rubén 'N' ya fue identificado genéticamente", informó mediante un comunicado.

La FGR señala que personal ministerial, pericial y de Policía Federal Ministerial (PFM) viajó al poblado de Tapalpa, Jalisco, para el levantamiento, procesamiento e identificación formal de los cuerpos de otras personas que fallecieron en el lugar de los hechos.

En el mismo comunicado, la FGR informa que el Gabinete de Seguridad puso a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) armamento asegurado.

Fusiles con lanzagranadas.

Fusil Barrett.

Lanzacohetes.

Granadas y cartuchos.

La FGR también informó que lleva a cabo las diligencias necesarias con motivo de las investigaciones iniciadas por los delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. "Asimismo, el Ministerio Público Federal (MPF) de la FEMDO ordenó la realización de diversas diligencias de reconocimiento y necropsias a los cuerpos de tres personas que perdieron la vida en su traslado a la Ciudad de México".

También indicó que, con motivo de los actos violentos registrados en algunas entidades del país, ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) iniciaron 57 carpetas de investigación en 14 estados de la República Mexicana, 37 de ellas en el estado de Jalisco. "La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con los trabajos de investigación respectivos y mantendrá informada a la opinión pública en la medida que el debido proceso lo permita".

Previamente en la conferencia de prensa 'La Mañanera del Pueblo', Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que el cuerpo sería entregado a sus familiares, ya que este es el procedimiento que se sigue cuando lo solicitan los familiares. "Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan", respondió a los cuestionamientos de la prensa.

