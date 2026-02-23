'El Tuli', operador de confianza del CJNG de 'El Mencho' que pagaba 20 mil pesos por cada militar muerto

Ciudad de México. - A raíz de todo lo que está pasando tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó el abatimiento de uno de los personajes de confianza que solía tener el capo mexicano. Hugo 'H', apodado como El Tuli, era un miembro bastante relevante del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De hecho, en plena conferencia mañanera de este lunes 23 de febrero de 2026, el funcionario mencionó que El Tuli estaba a cargo de la logística y las finanzas; es así que este hombre se encontraba en el municipio de El Grullo, a aproximadamente 100 kilómetros de Tapalpa, sitio donde perdió la vida El Mencho. "Desde ahí estaba coordinando bloqueos sobre las vías de comunicación, los incendios a vehículos, los ataques a instalaciones militares y de la Guardia Nacional, así como a negocios e instalaciones del gobierno", expuso Trevilla Trejo.

La noche de ayer domingo 22 de febrero de 2026, uno de los sectores de la República Mexicana más afectados fue, sin duda, los alrededores de Jalisco, pues el Gabinete de Seguridad Federal reveló que se reportaron 65 puntos entre caminos federales, estatales y vialidades urbanas estratégicas; mientras tanto, en el resto de México, que abarca alrededor de 20 estados, se contabilizaron 252 bloqueos.

'El Mencho'

Ofrecía 20 mil pesos por cada militar muerto

"Ofrecía 20 mil pesos por cada militar que asesinara todo el personal de este grupo delincuencial", enfatizó el uniformado. Sin embargo, a pesar de todo, este sujeto terminó sus días en manos de una unidad aeromóvil de Fuerzas Especiales, conformada por efectivos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, pues lograron ubicar a Hugo y, tras varios contratiempos como su intento de huida y de agredir a agentes, murió.

#Mundo | SRE contacta a embajadas tras muerte de 'El Mencho' y ola de violencia en México: Esto dijouD83DuDDE3?uD83DuDCA5https://t.co/UNhN70X3dO — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce exactamente cómo se convirtió en uno de los hombres en los que confiaba ciegamente El Mencho, aunque en TRIBUNA estaremos al pendiente. No obstante, cuando El Tuli ya había fallecido, los elementos castrenses revisaron el área y encontraron un arma larga y un arma corta, así como también 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares.

Fuente: Tribuna del Yaqui