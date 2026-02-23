Fiscal de Jalisco confirma fuga de 23 reos tras bloqueos y enfrentamientos en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco.- La situación de seguridad de Jalisco enfrenta un serio problema tras la fuga de más de 2 decenas de reclusos. Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, confirmó que, tras realizar el pase de lista reglamentario, se contabilizó la ausencia de 23 personas privadas de la libertad del Centro Regional de Reinserción Social de Puerto Vallarta. Este suceso ocurrió durante la jornada de disturbios del pasado domingo, coincidiendo con las operaciones militares en otras zonas del estado.

El reporte de los hechos indica que la seguridad del centro de reclusión, situado en la delegación de Ixtapa, fue vulnerada por un comando de civiles armados. Los agresores emplearon tácticas de fuerza para lograr la salida de los presos; utilizaron un vehículo de carga para embestir y derribar el portón de acceso del complejo. Durante la incursión, se registró un intercambio de disparos contra la infraestructura y el personal de vigilancia, lo que resultó en el fallecimiento de un custodio que se encontraba en turno al momento de la agresión.

Las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno han desplegado un dispositivo de búsqueda en las carreteras y municipios aledaños con el objetivo de localizar a los prófugos. Se emitieron alertas a las instancias federales y fronterizas para evitar que los evadidos logren salir de la región. Aunque no se han difundido los nombres de estas personas, se presume que la operación fue orquestada para liberar a perfiles vinculados al Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) por las acciones federales recientes.

Hechos violentos en Jalisco

El contexto de esta fuga masiva responde a la reacción generada tras el operativo en el municipio de Tapalpa, a 130 kilómetros de distancia, donde las fuerzas armadas abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. La caída del líder del CJNG propició una serie de bloqueos e incendios en diversos puntos urbanos, situación que dispersó la capacidad de cobertura de las fuerzas del orden y facilitó el ataque directo a la prisión.

A pesar de la magnitud de los eventos y la presencia de vehículos incendiados en la vía pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) comunicó que no existen registros de ciudadanos de otros países lesionados. Se mantiene comunicación constante con los consulados para brindar datos veraces sobre las condiciones de seguridad en el puerto. Por ahora, los esfuerzos se concentran en restablecer el orden dentro del penal y lograr la ubicación de las 23 personas que quebrantaron su sentencia o proceso legal.

27 elementos de seguridad, 30 sicarios y una mujer muertos, así como 85 bloqueos carreteros el saldo de ayer domingo por la captura de "El Mencho" #Jalisco #noticias #fyp #news https://t.co/O5P674MHZE pic.twitter.com/FeBrjgoXoK — Informa Tepatitlán (@informatepa) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui