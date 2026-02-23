Gobernador de Jalisco confirma regreso a clases y reapertura de negocios tras ola de violencia

Guadalajara Jalisco.- Tras las recientes acciones implementadas para restablecer el orden y el libre tránsito en las vías de comunicación, el estado de Jalisco se prepara para volver a la normalidad. Gracias al despliegue de distintas corporaciones de seguridad y fuerzas armadas, se ha logrado garantizar un entorno de tranquilidad que permite la reactivación plena de la vida cotidiana de las familias jaliscienses.

El gobernador Pablo Lemus confirmó que existen las condiciones necesarias para que los estudiantes, docentes y personal administrativo regresen a clases, así como para que el sector productivo opere sin contratiempos. La prioridad en este momento es asegurar que la rutina de la ciudadanía se normalice con total seguridad. En su mensaje a la población, el mandatario destacó las acciones tomadas en conjunto con las autoridades correspondientes.

En acuerdo con la Mesa de Seguridad, quiero anunciar el regreso a clases en todos los niveles educativos a partir del miércoles 25 de febrero. Además, hemos acordado con los organismos empresariales que las actividades económicas se reactiven en su totalidad a partir de mañana", expresó Lemus.

Para acompañar esta reactivación, el sistema de transporte público funcionará con sus horarios y rutas regulares, un elemento fundamental para la movilidad de los trabajadores y la comunidad estudiantil. A la par, se mantiene una vigilancia robusta en todo el territorio con la llegada de 2 mil 500 elementos del Ejército para mantener presencia en puntos estratégicos, y evitar nuevos bloqueos o alteraciones al orden público.

El Código Rojo que activamos el día de ayer nos ha permitido actuar con oportunidad y coordinación entre todos los niveles de gobierno para procurar la seguridad de la ciudadanía y el sector productivo.



La atención también se centra en los destinos turísticos de la entidad, vitales para la economía regional. En la zona costera se han tomado medidas puntuales para asegurar el flujo de insumos y la movilidad de turistas y residentes.

En Puerto Vallarta hemos desplegado suficiente personal para garantizar que se reanude el servicio de transporte público, el abasto de alimentos y servicios para la zona hotelera y a la población en general. Seguimos trabajando para que este importante puerto regrese lo más pronto posible a la normalidad".

Finalmente, las autoridades indicaron que se mantendrá el monitoreo constante de la situación. En las siguientes reuniones de seguridad se evaluará la pertinencia de mantener o retirar los protocolos de alerta vigentes desde el 22 de febrero, siempre priorizando el bienestar y la tranquilidad de la sociedad jalisciense.

Fuente: Tribuna del Yaqui