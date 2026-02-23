Gobierno de Jalisco llama a la gente a mantener la calma y reactivar labores de forma gradual

Guadalajara, Jalisco.- El gobierno de Jalisco emitió un comunicado este lunes 23 de febrero, dirigido a la ciudadanía con el propósito de solicitar serenidad y el retorno progresivo a las labores cotidianas tras los recientes hechos violentos. Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno, encabezó el reporte en el que señaló la importancia de que la vida social y la economía del estado comiencen a normalizarse paso a paso.

Las autoridades informaron que la Mesa de Seguridad se mantiene en sesión permanente, integrando esfuerzos de los tres niveles de gobierno para gestionar la situación. Como resultado de las acciones operativas recientes, se confirmó la detención de 41 individuos. De este total, 20 personas fueron aseguradas por su presunta participación en enfrentamientos y bloqueos, mientras que otras 21 fueron detenidas por supuestos actos de saqueo.

Para fortalecer la tranquilidad en la zona, se anunció la llegada de 2 mil elementos del Ejército Mexicano. Estos efectivos se encuentran ya desplegados en diversas regiones, realizando patrullajes y labores de vigilancia en conjunto con la Policía Estatal y las policías municipales. Zamora Zamora aclaró el concepto del 'Código Rojo', explicando que se trata de una medida de alerta operativa para las corporaciones de seguridad, la cual no implica por sí misma la suspensión de actividades productivas o académicas.

En temas de movilidad, Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte, detalló que el transporte público opera al 50 por ciento de su capacidad y el transporte colectivo al 16 por ciento, notando una baja afluencia de usuarios. Sin embargo, confirmó que el servicio público ya funciona en municipios como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno. De igual forma, los servicios de taxis y aplicaciones de plataforma digital reactivan sus operaciones paulatinamente en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Por último, se comunicó que las clínicas, hospitales y centros de salud ofrecen atención médica, consulta externa y urgencias en sus horarios habituales. La aplicación de vacunas contra el sarampión continúa dentro de las instalaciones médicas, aunque los módulos itinerantes o extramuros permanecerán suspendidos temporalmente para proteger al personal y usuarios. En las horas siguientes se determinará la resolución sobre la reanudación de clases presenciales.

Fuente: Tribuna del Yaqui