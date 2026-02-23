Paso a paso del operativo en Jalisco: Así fue la caída de 'El Mencho', líder del CJNG, según Sedena

Ciudad de México.- Este lunes 23 de febrero, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló los detalles del operativo que permitió ubicar y abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados en México y el mundo.

La explicación fue presentada por el titular de la Sedena, general Ricardo Trevilla Trejo, desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional.

Así fue la caída de 'El Mencho': Cronología de la Sedena

De acuerdo con la versión oficial, el seguimiento a una de sus parejas sentimentales fue clave para dar con su paradero en Tapalpa, Jalisco. El viernes 20 de febrero de 2026, fuerzas de seguridad identificaron a un hombre de confianza del líder del CJNG; esta persona trasladó a una de sus parejas a un complejo de cabañas ubicado en una zona cercana al cerro de Tapalpa.

uD83DuDD34Así fue el operativo que derivó en la muerte de “El Mencho”, informa el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo



El 20 de febrero se ubicó a un hombre cercano al círculo de una pareja sentimental del líder criminal en Tapalpa, Jalisco.



Un día después se confirmó que El… pic.twitter.com/2r5MG1DQy3 — Azucena Uresti (@azucenau) February 23, 2026

Un día después, el 21 de febrero, la mujer abandonó el sitio. Sin embargo, trabajos de inteligencia militar confirmaron que 'El Mencho' permanecía en el inmueble acompañado por su círculo de seguridad.

El general Ricardo Trevilla subrayó que la localización se logró con inteligencia militar de México. Señaló que hubo intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos (EU), pero la ubicación precisa fue realizada por personal del Ejército.

Planeación y despliegue del operativo

Tras confirmar la presencia del líder criminal, Sedena planeó la intervención. Participaron Fuerzas Especiales del Ejército y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional. Se desplegaron seis helicópteros y apoyo aéreo con aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana. Las fuerzas se concentraron en estados aledaños y no directamente en Jalisco para no perder el factor sorpresa.

El domingo 22 de febrero, una fuerza terrestre avanzó hacia el complejo de cabañas con el objetivo de ejecutar la detención por posesión de armas, ya que el grupo estaba fuertemente armado.

El enfrentamiento en Tapalpa

Al llegar al inmueble, la escolta del CJNG abrió fuego contra el personal militar; ante esto desató un combate de alta intensidad. En ese primer enfrentamiento murieron ocho delincuentes, no cuatro como se informó inicialmente. También se aseguraron ocho vehículos y dos razers.

Entre el arsenal decomisado había dos lanzacohetes: un RPG de origen ruso y un Blindicide, así como cartuchos y cargadores. El general recordó que el CJNG utilizó un RPG en 2015 para derribar un helicóptero militar en Autlán de Navarro. Durante el choque, dos militares resultaron heridos.

Huida, cerco y caída de 'El Mencho'

Tras el enfrentamiento inicial, 'El Mencho' salió del complejo junto a varios escoltas y huyó hacia la zona boscosa del cerro de Tapalpa. Las Fuerzas Especiales establecieron un cerco en el área. Fue localizado oculto entre la maleza junto a integrantes de su círculo cercano. Los sicarios continuaron disparando contra los soldados. Aunque no utilizaron los lanzacohetes debido a la presión militar, sí impactaron un helicóptero, que realizó un aterrizaje de emergencia en Sayula, Jalisco.

En esta segunda fase fueron heridos tres presuntos delincuentes, entre ellos 'El Mencho', y dos personas fueron detenidas. El saldo total para las Fuerzas Armadas fue de tres militares heridos.

Personal de sanidad militar llegó al punto donde se encontraba el líder criminal, quien presentaba heridas graves. Se determinó su evacuación vía aérea a un hospital en Jalisco. No obstante, Nemesio Oseguera Cervantes murió durante el trayecto.

Ante ese escenario, el helicóptero cambió su ruta y se dirigió al Aeropuerto Internacional de Morelia, donde un avión de la Fuerza Aérea Mexicana trasladó el cuerpo a la Ciudad de México (CDMX). El general Ricardo Trevilla explicó que no era conveniente llegar a Guadalajara debido al riesgo de nuevas acciones violentas por parte del CJNG.

#Mundo | Tras la muerte de 'El Mencho', Trump envía mensaje a autoridades de México: ¿Qué dijo? uD83DuDDE3?uD83CuDF0Ehttps://t.co/MIVgePRwHm — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 23, 2026

Con este operativo, el Gobierno Federal dio por concluida la trayectoria criminal del líder del CJNG, considerado uno de los principales responsables del tráfico de drogas hacia EU.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'