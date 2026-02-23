¿Qué pasará con los restos de 'El Mencho'? Harfuch revela qué harán con el cuerpo del líder CJNG

Ciudad de México.- Este lunes 23 de febrero, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó ante medios de comunicación que la Fiscalía General de la República (FGR) ya realizó la identificación oficial de los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido ayer durante un operativo en Jalisco.

En su intervención, desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, el titular de Seguridad Federal explicó qué ocurrirá con el cuerpo del capo en los próximos días.

Identifican restos de 'El Mencho'

Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este lunes 23 de febrero , encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch confirmó que la FGR identificó plenamente el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes. Esto ocurrió menos de 24 horas después del operativo en el que fue abatido el líder del CJNG, considerado uno de los narcotraficantes más buscados en México y a nivel internacional.

El secretario indicó que también fueron identificados los restos de los colaboradores que murieron durante la operación.

¿Dónde están los restos?

García Harfuch precisó que los restos de 'El Mencho' se encuentran actualmente en instalaciones de la FGR en la Ciudad de México (CDMX). Ahí permanecen bajo resguardo oficial, junto con los cuerpos de los integrantes de su círculo cercano que fallecieron durante el enfrentamiento y traslado.

En la previa, el funcionario detalló que Nemesio Oseguera era trasladado en helicóptero hacia la capital del país acompañado por dos hombres. Uno de ellos formaba parte de su escolta personal. El otro, apodado 'El Tuli', tenía un puesto de mando dentro del CJNG y murió cerca de Autlán, según información proporcionada por autoridades militares.

¿Qué pasará con los restos de ‘El Mencho’?

Al ser cuestionado sobre el destino del cuerpo, el secretario de Seguridad fue claro: los restos serán entregados a sus familiares si son reclamados, conforme a lo que establece el protocolo legal vigente en México: "Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan".

El funcionario explicó que este procedimiento aplica tanto para Oseguera Cervantes como para los demás integrantes abatidos durante el operativo. Las autoridades mantienen coordinación con las instancias de seguridad mientras continúan los procedimientos legales correspondientes.

