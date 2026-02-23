VIDEO: Ejército da el pésame a familiares de efectivos caídos en operativo contra 'El Mencho'

Ciudad de México.- Tras los intensos enfrentamientos armados suscitados ayer 22 de febrero en la región serrana de Tapalpa, Jalisco, cuyo objetivo fue la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) habló respecto a las bajas sufridas por las fuerzas del orden. El mensaje, dado a conocer este lunes 23 de febrero, tiene como finalidad honrar la memoria de los efectivos que murieron en el lugar de los hechos.

La dependencia manifestó su pesar por el deceso de los uniformados, resaltando que estos actuaron bajo los principios de lealtad y servicio a la nación. Se enfatizó que la entrega de su propia existencia representa el máximo sacrificio posible en defensa de la ciudadanía y la soberanía. Asimismo, la institución garantizó a los deudos que contarán con soporte absoluto y acompañamiento durante esta etapa de duelo, asegurando que el ejemplo de los caídos perdurará como una muestra de honor y vocación militar.

Durante la conferencia de prensa ofrecida durante la mañanera, el general Ricardo Trevilla Trejo dedicó palabras a las familias afectadas. El titular de la secretaría extendió sus condolencias y afirmó que, pese al alto costo humano, el objetivo trazado se cumplió a cabalidad. Trevilla sostuvo que el resultado de las acciones evidencia la solidez y la capacidad de respuesta que posee el Estado mexicano ante desafíos de seguridad de alto impacto.

A las familias y seres queridos de nuestros héroes caídos, les reiteramos nuestra solidaridad, acompañamiento y respaldo absoluto en estos momentos de dolor. Su sacrificio no será olvidado y su legado permanecerá como ejemplo de honor y vocación al servicio de la Patria", dijo con la voz entrecortada.

Al general Ricardo Trevilla Trejo se le quebró la voz al recordar y reconocer a los efectivos que murieron en el operativo contra el Mencho.



Ayer la derecha buscó generar pánico en la población y, con ello, restarle valor al exitoso operativo militar. pic.twitter.com/NL2cuaGjUS — Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo) February 23, 2026

Bajas y heridos

El saldo humano de la jornada fue considerable. Los registros gubernamentales indican que 25 integrantes de la Guardia Nacional perdieron la vida durante el intercambio de fuego. A esta cifra se suman un custodio penitenciario y un agente perteneciente a la Fiscalía del estado de Jalisco. De igual forma, una mujer civil falleció en el contexto de los disparos. Por el lado del grupo delictivo, se contabilizaron 30 personas abatidas.

Entre ellas figuran tres colaboradores del círculo más próximo a Oseguera Cervantes. Las autoridades lograron la captura de dos sujetos y el aseguramiento de diverso material bélico, entre el que destacan lanzacohetes y armas de alto poder. Finalmente, la violencia generada en la zona y áreas colindantes de Michoacán dejó 15 agentes heridos y cuatro agresores más neutralizados en distintos eventos armados registrados en la región.

"Ricardo Trevilla Trejo":

Porque el secretario de Defensa detalló el operativo en el que abatieron a 'El Mencho' pic.twitter.com/mbkyBh9Ftd — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 23, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui