Arrestan a director de Policía y 10 agentes en Michoacán; señalan presuntos nexos con el CJNG

Ecuandure, Michoacán.- En una acción dirigida a depurar las corporaciones de seguridad pública, elementos de la Guardia Civil de Michoacán realizaron la aprehensión de 11 personas que se desempeñaban como servidores públicos en el municipio de Ecuandureo. Entre los asegurados figura Jorge Andrés 'N', quien fungía como director de la corporación municipal, junto con 10 oficiales. Las autoridades estatales señalan que este grupo mantenía supuestos vínculos con la estructura delictiva que encabezaba Nemesio Oseguera Cervantes.

Los hechos tuvieron lugar en la región de Zamora durante patrullajes de vigilancia. Los agentes estatales detectaron dos vehículos habilitados como patrullas, los cuales carecían de logotipos o balizaje reglamentario. A bordo viajaban individuos con el rostro cubierto, por lo cual los guardias civiles les marcaron el alto para una inspección. Durante el proceso de identificación, los sujetos afirmaron pertenecer a la Policía Municipal de Ecuandureo, no obstante, carecían de credenciales vigentes o documentos que avalaran su función de manera legal.

Al revisar las unidades y las pertenencias de los implicados, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública localizó dosis de sustancias ilícitas y diversos artículos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un hallazgo importante fue el aseguramiento de teléfonos celulares que contenían conversaciones en plataformas de mensajería. En dichos chats, los detenidos supuestamente reportaban la ubicación y rutas de las fuerzas estatales y federales, funcionando como una red de monitoreo para el grupo criminal.

El titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Torres Piña, destacó un dato de importancia en la indagatoria: 10 de los 11 detenidos son originarios de Jalisco. Las primeras pesquisas sugieren que estos elementos no solo compartían información sensible con el CJNG, sino que habrían obstaculizado activamente la labor de la Guardia Civil. Se presume su participación en la colocación de obstáculos en las carreteras federales para impedir el paso de las fuerzas del orden durante los recientes episodios de violencia en la zona.

Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que este grupo podría estar relacionado con la quema de automóviles y bloqueos carreteros registrados recientemente. Estas acciones se interpretan como represalias ante los operativos gubernamentales desplegados tras las noticias sobre el abatimiento del máximo líder de dicha organización delictiva. Finalmente, bajo un fuerte dispositivo de custodia, los 11 individuos fueron trasladados a Morelia, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.

Fuente: Tribuna del Yaqui