Dos niñas migrantes mueren ahogadas en refugio de Oaxaca; gobernador remueve a tres funcionarias

Oaxaca, Oaxaca.- Este martes 24 de febrero de 2026 se confirmó que murieron dos niñas migrantes de cuatro y cinco años de edad, quienes fallecieron al caer al fondo de una cisterna ubicada en un refugio temporal habilitado en una sede de la Procuraduría para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia de Oaxaca, situada en el municipio de San Raymundo Jalpan, en el estado de Oaxaca.

De acuerdo con información de Milenio, las pequeñas eran originarias de Haití. Al momento de la tragedia estaban jugando sobre las tapas de la cisterna; sin embargo, de manera inesperada, la estructura se desplomó. Lamentablemente cayeron a una profundidad de cuatro metros y fueron rescatadas por personal de mantenimiento que se encontraba en el lugar. Por ahora, se desconocen mayores detalles sobre la muerte de estas dos niñas.

Es importante señalar que las instalaciones donde ocurrieron los hechos se llaman Casa Pato y normalmente funcionan como albergue para familias en situación vulnerable, pero actualmente operan como refugio temporal para migrantes. Cabe destacar que diversas autoridades llegaron rápidamente a la escena, iniciando un operativo, y la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación.

Salomón Jara Cruz

Gobernador de Oaxaca

Ante los acontecimientos, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se pronunció sobre el tema en X (antes Twitter), donde además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas, se comprometió a esclarecer las causas exactas del incidente y a aplicar la ley. Asimismo, aseguró que se brindará acompañamiento a los seres queridos de las niñas y que se revisarán los demás centros asistenciales del estado.

Hoy lamentamos profundamente lo ocurrido en el albergue “Casa Pato”, adscrito al Sistema @DIF_Oaxaca. Expreso mis condolencias y solidaridad con la madre y su familia. En momentos como este, lo primero es la dignidad de las personas y el respeto absoluto.



Quiero ser claro: este… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 24, 2026

Separan de sus cargos a dos funcionarias

Las funcionarias públicas que perdieron sus empleos son Maribel Salinas, Brenda Dalia Moreno González y Elizabeth Zárate García. "Quiero ser claro: este hecho será esclarecido con total rigor. Para garantizar objetividad e imparcialidad, he determinado la separación del cargo de la directora general del DIF Oaxaca, así como la destitución de la directora del albergue y de la coordinadora de albergues”.

