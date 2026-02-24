FGJES confirma ataque a balazos a camioneta de alcaldesa de Bacanora en Sonora; su hijo fue asesinado

Hermosillo, Sonora.- El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), Gustavo Rómulo Salas Chávez, en compañía del vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, confirmaron que la alcaldesa de Bacanora en Sonora, Nora Alicia Biebrich, fue atacada a balazos mientras viajaba de Mazatán a Hermosillo.

Según el fiscal, intentaron rebasar un vehículo a la altura del kilómetro 60, el cual los alcanzó y empezó a dispararles. "La agresión fue concretamente contra el conductor". "No tenemos ningún dato que permita suponer que fue un ataque directo contra la presidenta municipal de Bacanora". El FGJES señaló que los disparos están agrupados en la puerta del conductor y no del acompañante.

uD83DuDEA8Así quedó el vehículo que transportaba a la alcaldesa de #Bacanora y conducía su hijo, después del ataque. Un “pique entre carro y carro” , resultó en la agresión armada, según la @fgjesonora uD83DuDC47uD83CuDFFB https://t.co/9BhEqg3dUL pic.twitter.com/V8n7zIYGu3 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) February 24, 2026

En el lugar de los hechos se mantiene un despliegue operativo coordinado por las autoridades que integran la Mesa de Seguridad, incluyendo a la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), el Ejército Mexicano (45/a Zona Militar) y la Guardia Nacional.

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas, confirmó que la alcaldesa y su hijo habían salido de Hermosillo con rumbo a Mazatán. La alcaldesa está fuera de peligro, asegura el fiscal.

#Seguridad | El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, en compañía del vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz, da a conocer los primeros avances sobre el incidente en el que se vio involucrada la alcaldesa de Bacanora, Nora Alicia Biebrich uD83DuDD34 pic.twitter.com/L7czTosAW8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Mediante un comunicado, el Partido del Trabajo (PT) expresó lo siguiente:

"Ante los lamentables hechos registrados en la carretera Hermosillo - Mazatán, en los que perdió la vida el hijo de la presidenta municipal Nora Biebrich, expreso, a nombre del Partido del Trabajo en Sonora, nuestra solidaridad y respaldo absoluto a la alcaldesa y a su familia en este momento de profundo dolor.

Confiamos en que las autoridades competentes realizarán una investigación puntual y transparente para esclarecer los hechos y fincar responsabilidades conforme a la ley.

Desde el PT reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la justicia y la construcción de la paz en Sonora. Estos hechos deben investigarse hasta sus últimas consecuencias.

Román Flores

COMISIONADO POLÍTICO NACIONAL

DEL PT EN SONORA".

FGJES confirma ataque a balazos a camioneta de alcaldesa de Bacanora en Sonora; su hijo fue asesinado

Fuente: Tribuna del Yaqui