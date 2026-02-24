Fiscalía de Sonora descarta ataque directo contra alcaldesa de Bacanora; le dispararon a su hijo

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) compartió este martes 24 de febrero los resultados de las primeras diligencias realizadas en torno al hecho violento registrado a la altura del kilómetro 60 de la carretera Hermosillo - Mazatán. Tras el procesamiento de los indicios en el sitio y el análisis del entorno, la autoridad investigadora descartó la hipótesis de un atentado directo contra Nora Alicia Biebrich.

Agregó que no fue un crimen planeado en contra de la presidenta municipal de Bacanora, como se creía inicialmente. Según los datos recabados por los agentes, el origen del conflicto fue un accidente de tránsito suscitado instantes antes de los disparos. La evidencia sugiere que una riña entre conductores escaló rápidamente, provocando que la agresión con armas de fuego se centrara únicamente en el conductor del vehículo donde viajaba la funcionaria.

Lamentablemente, el chofer de 36 años de edad falleció en el lugar a causa de un choque hipovolémico, generado por la severa pérdida de sangre tras las heridas recibidas por las autoridades. De acuerdo con los primeros informes, el afectado era hijo de la alcaldesa, quien protagonizó el percance. En cuanto a Nora Alicia Biebrich, se reveló que se encuentra fuera de peligro y no presenta lesiones por impactos de bala.

La alcaldesa de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich Duarte, fue víctima de un ataque a tiros mientras transitaba por la carretera Hermosillo–Mazatán. La funcionaria salió ilesa, pero su hijo falleció durante el incidente. Las autoridades mexicanas han iniciado investigaciones… pic.twitter.com/KdTCHo5Y5U — Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) February 24, 2026

No obstante, será sometida a una revisión médica y recibirá contención psicológica para verificar su estado de salud general, siguiendo los procedimientos de atención a víctimas de eventos de alto impacto. Para garantizar la seguridad en el área y permitir el trabajo de los peritos, se mantiene un despliegue operativo por parte de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

El automóvil involucrado fue trasladado a las instalaciones centrales de la Fiscalía de Sonora para ser sometido a estudios forenses detallados. La institución se comprometió a comunicar nuevos hallazgos en cuanto las indagatorias avancen y arrojen más luz sobre lo sucedido. Por el momento no hay reporte de personas detenidas implicadas en este suceso.

#ÚltimaHora | Fiscalía de Sonora confirma agresión armada contra la alcaldesa de #Bacanora, Nora Alicia Biebrich. Su hijo falleció tras el ataque. Autoridades investigan si fue un atentado directo. pic.twitter.com/OqEs9rvAzm — Central Municipal (@Central_CM) February 24, 2026

