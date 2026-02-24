Intentó darse a la fuga: Capturan a sujeto con crystal y marihuana en carretera de Caborca

Caborca, Sonora.- Las autoridades de Sonora confirmaron este martes que un juez dictó el inicio de un procedimiento legal en contra de un individuo identificado como Ezequiel 'N'. El joven, de 23 años de edad, enfrenta acusaciones por delitos contra la salud. Se le señala por la posesión de narcóticos, puntualmente marihuana y metanfetamina, con la intención aparente de comercializarlos dentro del municipio de Caborca.

El reporte indica que los acontecimientos tuvieron lugar la tarde del 18 de febrero de 2026, minutos después de las 17:00 horas. Elementos de seguridad patrullaban la zona de la carretera La Y Griega - Puerto Peñasco. Justo a la altura del kilómetro 16, frente al Campo Vicente Guerrero, los uniformados notaron una conducta inusual. El sospechoso fue avistado mientras realizaba un intercambio de objetos mano a mano con otro sujeto en la vía pública.

Debido a dicha acción los agentes del orden intervinieron. Al percatarse de la presencia policial, Ezequiel intentó evadir el contacto y emprender la huida, pero su recorrido fue corto ya que los elementos del Grupo Operativo Mixto, conformado por la Policía Municipal de Caborca y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), lograron darle alcance. Durante la revisión física, se hallaron en el bolsillo delantero 12 envoltorios de plástico.

Estos contenían una hierba verde, con las característica de la marihuana, y 18 más con una sustancia granulada similar al narcótico conocido como crystal. Durante la audiencia realizada el pasado 20 de febrero, la autoridad judicial avaló la legalidad de la detención ejecutada por los primeros respondientes. El Ministerio Público presentó los elementos probatorios necesarios para sostener la imputación ante el tribunal.

Como resultado, el juez determinó la vinculación a proceso de Ezequiel 'N' y le impuso prisión preventiva justificada como medida para asegurar la comparecencia del imputado durante el desarrollo del juicio. Asimismo, se fijó un plazo de 3 meses para completar la investigación complementaria antes de dictar sentencia. La Fiscalía señaló que con estas acciones, reitera su labor de mantener el orden y aplicar la ley ante conductas que vulneran la tranquilidad y salud de la sociedad.

