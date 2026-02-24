La última parada de 'El Mencho': La casa donde habría estado el líder del CJNG antes de su MUERTE

Tapalpa, Jalisco.- La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sigue generando interrogantes. Aunque el criminal fue abatido este domingo 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, aún hay detalles por aclarar sobre el operativo y su ubicación exacta. En este contexto, en las últimas horas se revelaron nuevos datos, entre ellos cómo era la casa donde presuntamente estuvo resguardado antes del enfrentamiento que marcó su última parada.

Así es Tapalpa, el Pueblo Mágico donde ocurrió el operativo

Tapalpa es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra Madre Occidental de Jalisco, a aproximadamente dos horas de Guadalajara. Es conocido por sus calles empedradas, casas de adobe con techos de teja roja y su entorno natural rodeado de bosques de pino y encino, montañas y formaciones rocosas.

El punto donde fue localizado 'El Mencho' se ubica muy cerca del rancho El Pinto, una zona turística con vista a la Presa del Nogal. Se trata de un área de cabañas y ranchos privados ampliamente concurridos por visitantes.

El costo por noche en las cabañas de esta zona varía según tamaño y servicios. Los precios van desde 600 hasta cinco mil 200 pesos mexicanos en promedio; no obstante, algunas propiedades de lujo alcanzan los 15 mil pesos por noche, de acuerdo con ofertas en sitios de renta.

Lujosa: La presunta casa donde estuvo resguardado el líder del CJNG

La vivienda donde presuntamente fue localizado 'El Mencho' se encuentra en el exclusivo fraccionamiento campestre Tapalpa Country Club, según reportó El Universal. Es una casa cambiada, de dos plantas con balcón frontal, espacio para al menos dos autos y jardines alrededor. De acuerdo con reportes e imágenes de N+, esta cuenta con acabados rústicos, como muros de piedra y pisos de cerámica. La puerta principal es de madera y la cerradura quedó rota, presuntamente por el impacto durante el ingreso de las fuerzas federales.

En el interior se observan elementos de uso cotidiano. Hay un congelador de dos puertas junto a un bote de basura. En la estancia se aprecian sillones, una pantalla y una bufetera de madera. El comedor tiene capacidad para 10 personas y está equipado con una mesa amplia.

La cocina estaba equipada y presentaba restos de comida, ollas sin lavar y desorden, lo que sugiere que el lugar estaba habitado recientemente. Las imágenes difundidas muestran una propiedad funcional, sin lujos ostentosos, pero ubicada en una zona exclusiva y de alta afluencia turística.

Así fue el operativo en el que fue abatido 'El Mencho'

Oseguera Cervantes fue abatido el domingo 22 de febrero durante un operativo coordinado por Fuerzas Especiales del Ejército en una zona boscosa de Tapalpa.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), el líder del CJNG resultó herido durante el enfrentamiento y murió mientras era trasladado vía aérea. Tras su fallecimiento, el cuerpo fue llevado a la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, donde fue identificado genéticamente por autoridades federales.

