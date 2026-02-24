Mató a dos personas por no unirse a la Familia Michoacana; pasará 62 años preso en Edomex

Valle de Bravo, Estado de México.- Las autoridades del Estado de México informaron que se llegó a una resolución referente a un expediente abierto hace más de una década. La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que un juez dictó una sentencia de 62 años de prisión en contra de Álvaro Colín Quintero, tras demostrarse ante los tribunales su total responsabilidad en la muerte de dos personas en el municipio de Donato Guerra.

Los hechos en cuestión se remontan al mes de junio de 2013. La carpeta de investigación detalla que el ahora condenado, en compañía de otros dos sujetos, abordó a las víctimas durante una reunión celebrada en la localidad mencionada. Tras lanzar una serie de amenazas verbales, los agresores obligaron a los afectados a marcharse con ellos contra su voluntad, a quien subieron a un vehículo.

Las pesquisas realizadas por el personal de la institución revelaron que el móvil del crimen se originó por la negativa de una de las víctimas a colaborar con la organización delictiva La Familia Michoacana, grupo al cual pertenecía el ahora sentenciado. Lamentablemente, horas más tarde de la privación de la libertad, los cuerpos fueron hallados sin vida y con lesiones mortales provocadas por disparos de arma de fuego.

Ante este escenario, el Ministerio Público se dio a la tarea de integrar las pruebas necesarias para solicitar la orden de captura contra implicado ante la autoridad judicial competente. Una vez detenido mediante el mandamiento correspondiente, Colín Quintero fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional. Durante el desarrollo del proceso, se expusieron evidencias que no dejaron lugar a dudas sobre su participación directa en el doble homicidio.

Tras analizar la totalidad de los datos presentados por la Fiscalía del Estado de México, el juez determinó la culpabilidad de Álvaro Colín Quintero. Por tal motivo, se le impuso la pena de 62 años de cárcel, la cual deberá cumplir al interior de un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, garantizando con ello la aplicación de la ley frente a estos actos violentos.

