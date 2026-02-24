¿Qué pasó HOY en Iztapalapa? Muere mujer tras fatal accidente de moto en avenida Guelatao

Ciudad de México.- La madrugada de este martes 24 de febrero, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo sobre la avenida Guelatao, en la alcaldía Iztapalapa, luego de que se reportara un fuerte accidente entre una unidad ligera y una camioneta de carga. El siniestro dejó como saldo una mujer muerta y otra más lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este martes 24 de febrero de 2026, alrededor de 05:00 horas, sobre la avenida Guelatao, antes de cruzar la Calzada Ignacio Zaragoza, en dirección a la Cabeza de Juárez, dentro del perímetro de la colonia Juan Escutia. En ese punto, dos mujeres que viajaban a bordo de una motoneta se impactaron contra la parte trasera de una camioneta tipo carga.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Una mujer murió tras un accidente en CDMX. Foto: Facebook

Tras el choque, ambas salieron proyectadas y cayeron sobre el asfalto. Testigos que vieron los hechos solicitaron apoyo a los Servicios de Emergencia mediante el 911. Minutos después arribaron paramédicos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, quienes acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y evitar otro siniestro.

El personal médico revisó a las ocupantes de la motoneta y confirmó que una de ellas ya no contaba con signos vitales a consecuencia del fuerte impacto, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana. La segunda mujer, que también viajaba en el vehículo de dos ruedas, resultó con diversas lesiones, por lo que fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia a un hospital cercano para recibir atención especializada.

Está afectada la circulación en avenida Guelatao, luego de que se registrara un accidente en el que murió una motociclista en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiMH2O pic.twitter.com/qcwnIYMhjJ — NMás (@nmas) February 24, 2026

De manera preliminar se informó que ninguna de las dos portaba casco de seguridad al momento del accidente. Al sitio acudieron familiares y compañeros de trabajo de las víctimas, quienes señalaron que ambas laboraban en una gasolinería y que al momento del percance vestían su uniforme.

En cuanto a la situación legal, el conductor de la camioneta fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), autoridad que determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones. El incidente generó afectaciones viales importantes en la avenida Guelatao, por lo que se hizo un llamado a circular con precaución esta jornada.

