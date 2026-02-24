VIDEO: Autoridades de Tamaulipas son atacadas son drones explosivos; hay un agente lesionado

Camargo, Tamaulipas.- Durante las labores de vigilancia implementadas la tarde de este martes 24 de febrero en la región fronteriza de Tamaulipas, elementos de la Guardia Estatal enfrentaron una serie de ataques que culminaron con la detonación de un dispositivo explosivo. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones del ejido Comales, ubicado en el municipio de Camargo, dejando como saldo un uniformado con lesiones que requirieron traslado médico.

Los acontecimientos iniciaron mientras el personal policial efectuaba recorridos correspondientes al despliegue denominado 'Operativo Frontera Grande'. Al transitar por el sector rural mencionado, el convoy de seguridad recibió disparos de arma de fuego provenientes de un grupo de civiles armados. Esta acción obligó a las fuerzas del orden a responder a la agresión para salvaguardar su integridad y tratar de controlar la situación en el terreno.

A pesar de contener el primer intercambio de balas, los agresores elevaron el nivel de violencia al lanzar un artefacto explosivo contra el personal. La detonación alcanzó a uno de los guardias, quien fue retirado de la zona para ser ingresado a un hospital donde recibe el tratamiento médico necesario. En el sitio de los hechos, las autoridades lograron el aseguramiento de una camioneta negra utilizada por los atacantes.

Asimismo, se solicitó el respaldo aéreo, por lo que un helicóptero sobrevoló el área para reforzar las tareas de búsqueda y disuasión. Este episodio representa la primera confrontación directa contra las corporaciones de seguridad desde los recientes disturbios reportados en la entidad. Dichos eventos, que abarcaron bloqueos carreteros y quema de unidades motrices, surgieron tras la difusión de noticias referentes al fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Camargo, Tamaulipas.- Agentes de la Guardia Estatal sufrieron un ataque con drones esta tarde en Santa Gertrudis, los heridos fueron trasladados en helicóptero a Reynosa. #tamaulipas #reynosa #camargo #mexico pic.twitter.com/g0vUQVWRPH — fuerzas_especiales_mex (@FuerzasMex) February 25, 2026

Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública indican que la facción conocida como Los Metros, perteneciente al Cártel del Golfo, habría actuado en conjunto con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para generar inestabilidad en la frontera, empleando tácticas como el robo de vehículos y la colocación de objetos punzocortantes en las vías de comunicación.

