VIDEO: Pablo Lemus levanta CÓDIGO ROJO en Jalisco después de casi 48 horas por la muerte de 'El Mencho'

Guadalajara, Jalisco.- Este martes 24 de febrero de 2026, después de casi 48 horas de que se activara el Código Rojo en el estado de Jalisco ante la ola de violencia que se desató tras la caída y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ahora el gobernador Pablo Lemus confirmó que a partir de este día se levanta esta medida de seguridad.

En un mensaje oficial dirigido a la ciudadanía, el funcionario comentó que la decisión fue tomada tras una evaluación conjunta con autoridades federales y municipales: "Se decidió por parte de la mesa interinstitucional levantar ya el Código Rojo en todo el estado de Jalisco; lo repito, a partir de este momento se levanta el Código Rojo en todo el estado de Jalisco", aseveró en un video que publicó en redes sociales.

De igual manera, el mandatario estatal señaló que la mesa de seguridad interinstitucional continuará en sesión permanente y que, pese a todo, las unidades correspondientes a las tres fuerzas policiacas seguirán atentas con rondines a lo largo de la ciudad. Asimismo, es necesario recalcar que los operativos de seguridad se llevarán a cabo especialmente en las carreteras federales y estatales.

Pablo Lemus

¿Qué incluye el regreso a la normalidad en Jalisco?

En un fragmento de la intervención del extitular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de Jalisco, señaló que en cuanto al transporte público ya está funcionando en un 70 por ciento, mientras que los sistemas de transporte masivo operan al 100 por ciento. Por su parte, el servicio de transporte hacia Puerto Vallarta también volvió a operar sin problemas.

#Nacional | “Se levanta el Código Rojo en todo el estado de Jalisco”, informó el gobernador Pablo Lemus uD83DuDDE3?uD83DuDD34



uD83CuDFA5@MeganoticiasMxpic.twitter.com/R41glYM72L — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 24, 2026

Cabe destacar que las clases se retomarán este miércoles 25 de febrero en todo el estado; además, ya están funcionando las cámaras empresariales y asociaciones industriales, instituciones bancarias y tiendas de servicio en general. En dicha intervención también informó que arribó un buque de la Secretaría de Marina a Puerto Vallarta con 103 efectivos, cuyo objetivo es reforzar las labores de vigilancia en la región costera.

Fuente: Tribuna del Yaqui