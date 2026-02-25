Arrestan a presunto secuestrador en Nogales; desapareció a hombre que no ha sido localizado

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este miércoles la resolución de un juez de control en la ciudad de Nogales, quien determinó dictar auto de vinculación a proceso en contra de un sujeto identificado como Junior 'N', de 26 años de edad. Esta decisión surge tras la ejecución de una orden de aprehensión por parte de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la posterior presentación de pruebas del Ministerio Público.

Los cargos que se le imputan al detenido corresponden a los delitos de desaparición de personas y asociación delictuosa, acciones que afectaron directamente a la víctima de nombre Marcelino 'N'. Durante el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía de Sonora expuso los antecedentes y las evidencias contenidas en la carpeta de investigación. De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron el día 22 de agosto de 2023, aproximadamente a las 12:00 horas.

El expediente señala que el imputado, en compañía de otro individuo, llegó al cruce de la calle Juníperos y Juan Bautista de Anza, ubicado en la colonia La Mesa. Ambos sujetos se desplazaban a bordo de una camioneta tipo vagoneta de color blanco. Los datos de prueba indican que Junior 'N' y su acompañante bajaron de la unidad portando objetos con características similares a las de un arma de fuego. En ese momento, interceptaron a Marcelino 'N' y lo amenazaron.

Mediante el uso de la fuerza, lo obligaron a subir al vehículo en contra de su voluntad, para después emprender la huida con rumbo desconocido. Desde aquel mediodía, se desconoce la ubicación o el destino de la víctima. Asimismo, las indagatorias sugieren que el hoy procesado forma parte de un grupo del crimen organizado dedicada a cometer este tipo de actos ilícitos, cuyos miembros operan portando armamento sin los permisos legales correspondientes.

Tras analizar los argumentos presentados, la autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para procesar al acusado. En consecuencia, el juez impuso prisión preventiva justificada, lo que garantiza que el imputado permanezca recluido mientras transcurre el plazo establecido para el cierre de la investigación complementaria. Por su parte, la Fiscalía de Sonora reiteró que mantendrá los esfuerzos necesarios para dar con el paradero del desaparecido.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora