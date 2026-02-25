Capturan en Nogales a 'El Toledo', buscado en Sinaloa por homicidio cometido hace 15 años

Nogales, Sonora.- Labores de investigación realizadas por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), lograron la ubicación y captura de un hombre identificado como Enrique 'N', alias 'El Toledo' en la ciudad de Nogales, Sonora. Este sujeto, de 53 años de edad, era buscado por las autoridades del vecino estado de Sinaloa para responder por acusaciones relacionadas con el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la detención se concretó en el sector Serena Residencial, situado al noreste de la ciudad fronteriza. Los agentes actuaron en respuesta a una orden de aprehensión que fue emitido el 23 de julio de 2009, expediente que señala al detenido como probable responsable de privar de la vida a una persona de nombre Jesús Tomás 'N'.

Esta acción fue posible gracias a los acuerdos de trabajo conjunto y apoyo mutuo que existen entre las distintas fiscalías del país para localizar a personas prófugas. Una vez que el individuo fue asegurado por el personal de la AMIC, se procedió a su traslado desde Nogales hasta la ciudad de Hermosillo. En la capital sonorense se llevaron a cabo las gestiones administrativas necesarias para certificar su detención y estado de salud.

Posteriormente, Enrique 'N' fue entregado a los agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGES). Dichos elementos se encargaron de movilizar al imputado hacia su entidad de origen, donde será puesto a disposición del juez que solicitó su captura para dar inicio al procedimiento penal en su contra.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora refrenda su compromiso con la colaboración interinstitucional y el cumplimiento puntual de mandamientos judiciales, fortaleciendo así la procuración de justicia y el combate a la impunidad", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora