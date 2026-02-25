Golpe al huachicol en Sonora: Incautan más de 2 mil litros de combustible cerca de Sonoyta

Sonoyta, Sonora.- La Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora realizó una diligencia ordenada por un juez federal. Esta acción responde al seguimiento de diversas indagatorias relacionadas con la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Para dar cumplimiento al mandato judicial, se movilizaron elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal.

Dicho grupo contó con el acompañamiento de expertos en servicios periciales de la institución, así como el apoyo de vigilancia proporcionado por integrantes de la Guardia Nacional. El objetivo de la movilización fue inspeccionar un predio denunciado. Este se ubica en las cercanías de la carretera federal número 2, tramo Caborca - Sonoyta, a la altura del kilómetro 212+900, dentro del municipio de General Plutarco Elías Calles.

Durante la revisión del lugar, los agentes federales aseguraron múltiples contenedores de plástico. Entre los objetos recuperados se contabilizaron diversos tambos y bidones que almacenaban un líquido con las características propias del diésel. El volumen total estimando de la sustancia recuperada es de 2 mil 20 litros. Sumado a lo anterior, el personal confiscó herramientas utilizadas para la sustracción y trasiego de combustible.

Se encontraron en el sitio mangueras y una bomba hidráulica. Tanto el inmueble como los objetos y la sustancia quedaron a disposición del Ministerio Público Federal. Esta autoridad será la encargada de proseguir con el armado del expediente penal, con la finalidad de establecer las responsabilidades correspondientes contra quien resulte culpable por estos hechos ilícitos.

La FGR reitera su disposición para atender las inquietudes de la sociedad y recibir reportes sobre actividades sospechosas. Se mantiene abierta la recepción de denuncias durante todo el día y en cualquier fecha del año. Los ciudadanos pueden reportar situaciones ilegales de forma anónima mediante el número telefónico 6622-89-70-45 o enviando información al correo electrónico 'vua.sonora@fgr.org.mx'.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGR