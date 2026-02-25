Hijo del 'Tío Lako' habría muerto en operativo contra 'El Mencho'; se le menciona como presunto sucesor

Tapalpa, Jalisco. - El pasado domingo 22 de febrero de 2026 se desató un verdadero caos en la región limítrofe entre Jalisco y Michoacán, luego de que se confirmara la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A partir de estos hechos, se han revelado nuevos datos, entre ellos el fallecimiento de Rubén Guerrero, hijo de Heraclio Guerrero, alias El Tío Lako, brazo armado de la organización criminal y uno de los posibles sucesores del Señor de los Gallos.

De acuerdo con información proveniente de Milenio, fuentes internas de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) confirmaron que este sujeto se encontraba con El Mencho cuando arribaron las fuerzas de seguridad. Sobre él se sabe que se llamaba Rubén Guerrero, y se presume que algunos actos de violencia recientes son provocados por Heraclio debido al fallecimiento de su hijo.

En lo que respecta a El Tío Lako, se sabe que suele moverse por Tanhuato, Michoacán, zona bajo su control, donde dirige una célula conocida como Los Guerrero. Cabe destacar que, según el medio antes citado, hace aproximadamente seis meses, durante los operativos contra Ángel Chávez, alias El Camaleón, falleció un sobrino de Heraclio, quien había sido aliado de El Mencho.

Supuesto funeral

¿Qué han dicho las autoridades mexicanas sobre la muerte de Rubén Guerrero?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades mexicanas ni ninguna fuente oficial se han pronunciado sobre el caso, por lo que la información sobre lo presuntamente ocurrido el fin de semana proviene únicamente de fuentes como el periodista Carlos Loret de Mola, Nmás y el diario El País. Además, en múltiples plataformas circulan imágenes del supuesto funeral del joven.

#Seguridad | Vinculan a proceso a presuntos escoltas de 'El Mencho'; permanecerán en el Altiplano uD83DuDEA8??https://t.co/hNoxek9IT2 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 25, 2026

"En el operativo del domingo murió Rubén Guerrero Valadez, hijo de El Tío Lako, uno de los mencionados como posibles sucesores de El Mencho. El hijo del Tío Lako era cercanísimo al líder del CJNG. Me lo confirman fuentes de primer nivel", escribió Loret de Mola en su perfil de X (antes Twitter). En el mundo del crimen, Rubén Guerrero también era conocido como El R1 o Mando R.

Fuente: Tribuna del Yaqui