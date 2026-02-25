Irá a prisión de por vida: Sentencian al 'Monstruo' feminicida serial de la Huasteca potosina

Ciudad Valles, San Luis Potosí.- Tras un proceso legal que se extendió por más de 16 años, las autoridades judiciales de San Luis Potosí emitieron una resolución definitiva respecto a uno de los expedientes criminales más sonados en la zona de la Huasteca. Durante la audiencia realizada el pasado 25 de febrero en Ciudad Valles, la jueza Rosa Elena Blanco Ríos dictó una condena de 175 años y 4 meses de cárcel en contra de Filiberto 'N', por el asesinato de tres mujeres en el municipio de Tamuín.

Las víctimas integradas en este fallo son Dulce Ximena Reyes Rodríguez, de 9 años de edad; Itzel Romaní Castillo Torres, de 12 años, y Eliehoenai Chávez Rivera, de 32 años. Estos crímenes sucedieron entre los años 2010 y 2014, periodo durante el cual las tres víctimas se mantuvieron como desaparecidas, hasta el hallazgo de sus restos y la confirmación forense de su identidad. La impartidora de justicia señaló que se asignaron 62 años y 6 meses de prisión por cada uno de los delitos cometidos contra las menores de edad, Itzel y Dulce.

QEPD - Eliehoenai Chávez Rivera - Desapareció el 6 de Mayo del 2014 en Tamuin SLP // localizada sin vida pic.twitter.com/ijx7iYWBBq — kiko Wannabacoa (@jhonmherrera) July 6, 2014

Mientras que por el asesinato de Eliehoenai se estipularon 50 años. La suma de estas sanciones resulta en la totalidad de tiempo que el sentenciado deberá cumplir tras las rejas. No obstante, el sistema judicial tomará en cuenta los 11 años, 7 meses y 20 días que Filiberto 'N' ha pasado en confinamiento desde su captura en 2014, restándolos del total impuesto. Al momento de su detención, el hoy condenado desempeñaba labores comunitarias como catequista e instructor de artes marciales.

Dichas actividades le permitían mantener un perfil bajo entre la población. Fue ante las autoridades ministeriales donde admitió su responsabilidad en los hechos citados. Actualmente, cumple su reclusión en un centro penitenciario de máxima seguridad localizado en Gómez Palacio, Durango. Es necesario señalar que este dictamen no cierra por completo el historial jurídico del imputado. Existen otros expedientes en curso relacionados con hechos similares en la misma región de la Huasteca.

Filiberto durante su captura en el año 2014

Las autoridades de San Luis Potosí mantienen pendiente la resolución judicial referente al caso de Adriana 'N', así como una carpeta de investigación en etapa de integración sobre la víctima Rosalinda 'N'. Con esta sentencia, se da cierre a una etapa fundamental en la búsqueda de justicia para tres de las familias afectadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui