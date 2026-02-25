Los restos de 'El Mencho' en disputa: FGR recibe documento de supuesto representante de sus familiares

Ciudad de México. - Este miércoles 25 de febrero de 2026, a las 09:07 horas, la Fiscalía General de la República (FGR) se pronunció mediante un comunicado oficial, en el que informó que recibió un documento de quien dice ser el representante jurídico de los familiares del fallecido capo mexicano Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En dicho comunicado, aunque no se revelan nombres, la dependencia federal especifica que el representante legal está agotando todos los procedimientos protocolarios necesarios para poder formalizar la entrega. Por el momento, esta es la única información disponible sobre el caso, y se espera que más adelante se actualicen los datos; cuando suceda, en TRIBUNA se dará cada detalle.

Es importante recordar que, como informamos en TRIBUNA, durante la conferencia matutina del 23 de febrero, debido a lo reciente del suceso, se cuestionó al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, sobre el destino de uno de los delincuentes que en su momento encabezó la lista de los más buscados por los gobiernos de México y Estados Unidos.

Documento

En esa ocasión, el funcionario indicó que los restos serían entregados a sus familiares si eran reclamados conforme a lo que establece el protocolo legal vigente en México: "Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan", afirmó. No obstante, este procedimiento también se aplica al resto de los criminales que cayeron durante el operativo federal, en el que perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional.

Cabe señalar que la familia de El Mencho está compuesta por su esposa, Rosalinda González Valencia, conocida como La Jefa, a quien se le imputan delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, así como sus hijos Rubén Oseguera González, alias El Menchito, Jessica Johanna Oseguera González y Laisha Michelle Oseguera González, quienes actualmente enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui