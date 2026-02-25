Matan frente a su hija a exfuncionario de Baja California Sur; había exhibido fallas en la PGJE

La Paz, Baja California Sur.- La tranquilidad matutina en La Paz, Baja California Sur, se vio interrumpida este miércoles 25 de febrero por un ataque armado dirigido contra Bernardo Soriano Castro. Quien fuera hasta hace apenas unos días el encargado de la Subprocuraduría de Delitos de Alto Impacto falleció a bordo de su automóvil tras ser interceptado por presuntos sicarios en una zona habitacional de la capital del estado.

De acuerdo con la información disponible, el reloj marcaba las 7:10 horas (local) cuando se registraron los disparos. En el vehículo también se encontraba la hija menor de edad del abogado, a quien presuntamente trasladaba a su escuela al iniciar la jornada. Los reportes confirman que, pese a la violencia del acto, la niña resultó ilesa, aunque el evento ha generado conmoción en la comunidad por la presencia de una menor en la escena del crimen.

Las fuerzas del orden pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda y vigilancia en el sector sur de la ciudad con el objetivo de localizar a los agresores, sin que hasta el momento se tenga noticia de capturas. La Mesa de Seguridad estatal indicó que los protocolos de investigación están activos para determinar cómo se ejecutó el homicidio y quiénes son los autores materiales.

Víctor Castro Cosío, gobernador de la entidad, se pronunció poco después de los hechos calificando lo sucedido como un acto de "cobardía2. El mandatario confirmó que Soriano Castro había dejado sus funciones gubernamentales hace cerca de 2 semanas. No obstante, el contexto de su salida añade distintas capas de complejidad al caso que ahora investigan las autoridades.

Ejecutan a balazos al exsubprocurador de Atención a Delitos de Alto Impacto en Baja California Sur, Bernardo Soriano Castro. Estos hechos se registraron en las inmediaciones de la colonia La Cima, donde hombres armados dispararon en contra de su vehículo.

El exfuncionario, con una carrera de más de 1 década en el sistema judicial, protagonizó recientemente una serie de desencuentros con los mandos de la Procuraduría. A través de redes sociales, señaló supuestas fallas y omisiones dentro de la institución, haciendo énfasis en la desatención de carpetas relacionadas con la extorsión y el cobro de piso. Estas críticas públicas culminaron en su destitución bajo el argumento de "pérdida de confianza".

Hasta ahora, no se ha establecido si existe un vínculo directo entre sus declaraciones pasadas y el ataque armado sufrido esta mañana. La fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis, mientras se ha solicitado a la población aportar cualquier dato útil, en espera de resultados transparentes que impidan que este suceso se sume a las estadísticas de casos sin resolver.

El doctor Bernardo Soriano Castro iba acompañado de su hija y se convirtió en una víctima más de la violencia que impera en Baja California Sur



En las primeras horas de este miércoles 25 de febrero comenzó a circular en redes sociales la…

Fuente: Tribuna del Yaqui