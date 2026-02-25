Muerte de 'El Mencho': Vehículo blindado de la GN ingresa al Altiplano tras salir de la FEMDO

Ciudad de México.- Un operativo de alta seguridad se activó durante la madrugada de este miércoles 25 de febrero de 2026. Un vehículo blindado de la Guardia Nacional que salió en convoy desde la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ingresó al Penal del Altiplano, en el Estado de México (Edomex). El despliegue ocurre días después del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aquí te explicamos qué se sabe del traslado, los tiempos del operativo y quiénes podrían haber sido trasladados al centro federal de máxima seguridad.

Vehículo blindado ingresa al Altiplano

De acuerdo con medios locales, un vehículo tipo Rino de la Guardia Nacional entró al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, en Almoloya de Juárez, alrededor de las 4:40 horas, tiempo local. La unidad partió aproximadamente dos horas antes desde las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, ubicadas en Paseo de la Reforma número 75, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

El vehículo llegó escoltado por camionetas de la Guardia Nacional y ya era esperado por personal de la Policía Federal Ministerial en el penal.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha confirmado de manera oficial quiénes fueron ingresados al centro penitenciario.

Cronología del traslado desde la FEMDO

Según los reportes recabados, alrededor de la 1:30 horas comenzaron a prepararse las unidades de la Guardia Nacional. El convoy tomó posición en las inmediaciones de la FEMDO. A las 2:35 horas ingresó a la sede ministerial el vehículo blindado tipo Rino. Cinco minutos después, a las 2:40 horas, salió escoltado por seis patrullas. El dispositivo estaba integrado por tres unidades al frente, el vehículo blindado al centro y otras tres patrullas en la parte posterior.

Tras salir de la FEMDO, el convoy avanzó por Eje 1 hacia la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Posteriormente tomó la calle 47, se incorporó a Viaducto Río de la Piedad y continuó por esa vialidad. A las 3:12 horas pasó por avenida Constituyentes rumbo al Estado de México.

¿A quién trasladaron al penal del Altiplano?

Se presume que el convoy trasladó a Andrés 'N' y Genaro 'N', señalados como presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes. Ambos comparecieron vía remota ante un juez desde los juzgados de Almoloya durante la madrugada. La audiencia inicial se extendió y estaba en espera de que la autoridad judicial determinara si se les impondría prisión preventiva.

La FGR solicitó que la audiencia se realizara de forma privada, debido a que se trata de delitos relacionados con delincuencia organizada. La defensa apoyó la petición y la jueza ordenó el desalojo de la prensa.

Antes de que se cerrara el acceso a medios, Genaro ''” declaró que él y Andrés 'N' habrían sido confundidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Guardia Nacional. Señaló que no formaban parte del primer círculo de seguridad del líder del CJNG y afirmó que no portaba armas al momento de su detención. También indicó que, tras varias horas, fue trasladado en helicóptero a la capital y pidió que se le practicaran pruebas de radizonato de sodio para demostrar que no disparó armas de fuego.

Contexto del operativo

En la sede de la FEMDO fueron llevados previamente el cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes y dos de sus presuntos colaboradores, luego del operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde el líder criminal fue abatido el domingo pasado.

Hasta ahora no existe confirmación oficial sobre si la unidad blindada trasladó directamente a los presuntos escoltas al penal del Altiplano. El caso continúa en desarrollo.

Fuente: Tribuna del Yaqui