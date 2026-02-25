Nueva tragedia en la familia LeBarón: Muere hermano del activista Julián LeBarón en Chihuahua

Janos, Chihuahua.- Un nuevo episodio de luto envuelve a la familia LeBarón en el norte de México. La tarde del pasado domingo, Christian Bruce LeBarón Johnson, de 55 años de edad, perdió la vida a consecuencia de un fuerte accidente de tránsito ocurrido en el estado de Chihuahua. La víctima era hermano del conocido activista Julián LeBarón y miembro de una comunidad que ha mantenido una presencia constante en la discusión pública sobre seguridad en la región.

El percance tuvo lugar el tramo carretero Janos - Bavispe, una ruta que recientemente fue inaugurada en esta zona entre los límites de Chihuahua y Sonora. Según los reportes recabados por las autoridades locales, el incidente se produjo cerca de la localidad de Francisco Villa. Christian Bruce se viajaba a bordo de una motocicleta con placas de Estados Unidos cuando su trayecto fue interrumpido de manera abrupta.

La información disponible señala que una camioneta Jeep Grand Cherokee de color rojo, conducida por una joven de 17 años identificada como Mareli Guadalupe H. S., habría invadido el carril por donde transitaba el motociclista. Esta maniobra provocó un choque frontal. A pesar de que LeBarón Johnson portaba el equipo de seguridad necesario, como el casco protector, la fuerza del golpe le ocasionó un traumatismo craneoencefálico severo, causándole la muerte al instante en el mismo lugar de los hechos.

Al sitio arribaron agentes de la Policía Municipal de Janos, quienes procedieron a asegurar el área para permitir las diligencias necesarias. La conductora menor de edad fue detenida por los uniformados y posteriormente puesta a disposición del Ministerio Público. Será dicha instancia la encargada de realizar las averiguaciones para determinar el grado de responsabilidad en este lamentable suceso y definir la situación legal de la involucrada.

uD83DuDEA8 Muere integrante de la familia LeBarón en accidente carretero en la Bavispe–Janos



Cristian Bruce LeBarón perdió la vida la tarde del domingo tras un fuerte choque registrado en la carretera Bavispe–Janos.



De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta tipo Cherokee… pic.twitter.com/q6tusZt4zo — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) February 24, 2026

Este acontecimiento ha generado una ola de reacciones en el noroeste de la entidad, no solo por el accidente, sino por los antecedentes de la víctima. Apenas en enero de 2024, Christian Bruce había sido noticia tras ser secuestrado junto a otros compañeros motociclistas en la región de El Largo Maderal, en el municipio de Madera. En aquel momento, la presión social ejercida por su familia y habitantes de la zona fue fundamental para lograr su liberación días después.

La muerte de Christian suma un capítulo más a la historia de la familia LeBarón, quienes han enfrentado diversas tragedias. Su figura pública se ha forjado a través de la exigencia de justicia y seguridad, causas que a menudo han surgido a partir de experiencias propias y pérdidas irreparables. Hoy, nuevamente, el círculo cercano de Julián LeBarón debe afrontar la despedida de uno de sus integrantes en circunstancias trágicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui