Se enfrentan a balazos militares y sicarios en carretera de Chihuahua; un agresor fue abatido

Chihuahua, Chihuahua.- Durante la madrugada del 25 de febrero, en la región sur del estado de Chihuahua, se registró un intercambio de disparos entre personal militar y un grupo de civiles armados. Los hechos tuvieron lugar sobre la carretera libre Gómez Palacio - Jiménez, en las cercanías de la comunidad de Escalón. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizaban recorridos de vigilancia por la zona cuando detectaron una camioneta Lincoln Aviator de color azul.

Al notar la presencia de las fuerzas armadas, varios sujetos descendieron del vehículo y accionaron sus armas de fuego contra los efectivos. Ante esta situación, el personal castrense respondió al ataque para neutralizar la amenaza. Como resultado de estas acciones, uno de los agresores murió en el lugar. Se trata de un hombre cuya edad se estima entre los 30 y 35 años. El resto de los individuos involucrados logró dispersarse y huir del sitio, por lo que se desplegó un dispositivo de búsqueda en el área para tratar de localizarlos.

Una vez controlada la situación, las autoridades procedieron a inspeccionar el vehículo, el cual portaba placas de circulación del estado de Texas, Estados Unidos. En el lugar se recopilaron diversos objetos y armamento que quedaron a disposición de las instancias correspondientes. El inventario de lo asegurado comprende tres armas largas de diferentes características y un arma corta tipo Glock. En cuanto a municiones y accesorios, se contabilizaron 33 cartuchos útiles de distintos calibres.

Asimismo, se hallaron 16 cargadores de polímero calibre 5.56x45 vacíos, siete cargadores del mismo calibre abastecidos y un cargador calibre 7.62x51 también con carga completa. El equipo táctico recuperado consta de cinco placas balísticas, cuatro chalecos, un casco, dos porta cargadores y una piernera. También se aseguró una antena de internet satelital marca Starlink, tres artefactos metálicos para ponchar llantas y un cuchillo táctico.

El personal del Ejército notificó lo ocurrido a la Agencia Estatal de Investigación. Posteriormente, integrantes de la Unidad de Servicios Periciales acudieron para procesar la escena y encargarse del levantamiento del cuerpo. Los restos fueron trasladados al anfiteatro local, donde se llevará a cabo la necropsia de ley y las gestiones necesarias para lograr su identificación. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua emitió un comunicado confirmando la acción de sus agentes y el inicio de las carpetas de investigación correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui