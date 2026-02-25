Vinculan a proceso a presuntos escoltas de 'El Mencho'; permanecerán en el Altiplano

Ciudad de México.- Cada vez se revela más información sobre el operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como 'El Mencho', quien fuera líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados en el mundo. Ahora, se confirmó que dos de sus escoltas fueron vinculados a proceso, tras ser capturados el domingo en el municipio de Tapalpa, Jalisco, donde se abatió al líder criminal.

Se trata de Andrés 'N' y Genaro 'N' , quienes son señalados como presuntos escoltas de 'El Mencho'. Ambos fueron vinculados a proceso este miércoles 25 de febrero de 2026. El juez determinó que los presuntos permanecerán en prisión preventiva oficiosa.

Los detenidos fueron vinculados a proceso. Foto: Internet

FGR los imputa por delitos federales

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), formuló imputación contra Andrés 'N' y Genaro 'N'. Se les señala por su probable participación en los siguientes delitos:

Portación de armas con agravante.

Portación de aditamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Portación de cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La vinculación a proceso se sustentó en los datos de prueba presentados durante la audiencia que se realizó este miércoles vía remota. Tras analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, el juez de control determinó imponer prisión preventiva oficiosa a ambos imputados. Asimismo, durante la diligencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el proceso continuará conforme a los plazos legales.

Traslado al penal del Altiplano

Al concluir la audiencia, Andrés 'N' y Genaro 'N' fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 'El Altiplano', el cual se ubica en Almoloya de Juárez, Estado de México (Edomex), y es considerado de alta seguridad. La FGR confirmó el traslado como parte de las medidas cautelares dictadas por la autoridad judicial.

El cuerpo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ya fue reclamado por un abogado que se presentó en representación de su familia.



En paralelo, dos de sus escoltas fueron trasladados al penal federal del Altiplano. Las autoridades los investigan por portación de armas de… pic.twitter.com/2vlTjWCSZX — Enrique Muñoz (@enriquemunozFM) February 25, 2026

FGR informa sobre el cuerpo de Rubén 'N'

En relación con el cuerpo de Rubén “N”, la FGR informó que recibió un escrito presentado por una persona que se identificó como representante jurídico de familiares del occiso. En el documento se solicita la entrega de los restos mortales. La autoridad federal señaló que el representante social se encuentra agotando los procedimientos protocolarios necesarios para formalizar la entrega.

Fuente: Tribuna del Yaqui