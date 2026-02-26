Abatimiento de 'El Mencho': 631 vehículos fueron robados y quemados durante hechos violentos

Guadalajara, Jalisco.- La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) presentó un balance sobre los hechos registrados durante el domingo pasado, vinculados con el abatimiento de Nemesio Ocegueda alias 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con los datos brindados por Norma Alicia Rosas, directora general del organismo, se documentó el robo de 631 vehículos en diversas zonas del territorio nacional. Este volumen de reportes representa un comportamiento atípico para el sector asegurador en un solo día.

Al desglosar la información, la AMIS destacó que la sustracción de las unidades se concentró en unas cuantas regiones del centro y occidente del país. El estado de Jalisco acumuló la cifra más alta con 396 automóviles y camiones robados. En segundo lugar se ubicó Michoacán, entidad que reportó 101 casos, mientras que Nayarit registró 80 siniestros. Sumando las cifras de estos tres estados, se obtiene el 92 por ciento del total nacional de incidentes ocurridos. Por su parte, en el estado de Guanajuato se detectó un incremento inusual de 10 unidades hurtadas en comparación con lo habitual.

En este momento, las distintas compañías que conforman el sector de seguros continúan procesando la información de los clientes afectados. La directora general precisó que todavía no cuentan con una división exacta que separe los automóviles de uso personal de los vehículos de carga pesada o tractocamiones. A la par de esta labor de clasificación vehicular, los ajustadores y asesores de las aseguradoras mantienen las tareas de evaluación sobre los daños a diversos comercios, un proceso que requiere tiempo para determinar con precisión el impacto financiero en los establecimientos.

Un punto aclarado durante la presentación de resultados fue la naturaleza del delito. La representante del gremio asegurador señaló que el ilícito principal en todos estos expedientes fue el despojo del vehículo hacia el propietario. El uso posterior que los responsables dieron a esas unidades no altera la validez de la protección contratada. Es decir, si los automotores fueron utilizados para obstruir el libre tránsito en las calles, si terminaron incendiados o si formaron parte de los disturbios, el reclamo se mantiene como robo.

Para acceder a la indemnización, los dueños de los vehículos afectados que cuenten con una póliza de cobertura por robo total deben cumplir con dos requisitos esenciales. El primer paso consiste en levantar la denuncia correspondiente ante las autoridades del ministerio público. El segundo paso es reportar el siniestro a su compañía de seguros. Una vez completados estos trámites, se pone en marcha el protocolo de ajuste para revisar las condiciones del contrato firmado y avanzar con la restitución de los daños patrimoniales.

Finalmente, Norma Alicia Rosas expresó confianza en que la vasta mayoría de las reclamaciones presentadas por los automovilistas serán cubiertas por las empresas aseguradoras sin contratiempos. Recomendó a todos los usuarios revisar detenidamente las condiciones de sus pólizas, contactar a sus agentes de seguros para orientarse mejor y seguir los protocolos marcados por cada firma para que el proceso de revisión y pago fluya con total normalidad frente a esta situación extraordinaria.

