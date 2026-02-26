Arrestan a doctor por muerte de paciente en Edomex; le suministró medicamentos caducados

Nezahualcóyotl, Estado de México.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron una acción penal en contra de un individuo identificado como José Carlos 'N'. El sujeto, quien ejerce como doctor, se encuentra bajo investigación por su probable participación en el delito de homicidio culposo. La víctima mortal era su paciente. La detención fue hecha por integrantes de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl tras recibir la denuncia de los familiares.

Todo comenzó cuando la persona afectada acudió a una clínica de salud ubicada en dicho municipio mexiquense. El paciente presentaba dolor y malestares relacionados con la vesícula. Ante este cuadro clínico, el pasado 22 de febrero, el médico ahora investigado procedió a realizar una intervención quirúrgica. Al día siguiente, 23 de febrero, el paciente experimentó diversas complicaciones de salud que resultaron en su fallecimiento.

Durante esa misma jornada, un familiar que acompañaba al paciente notó una irregularidad en el material médico. Según sus observaciones, al parecer, "as soluciones y medicamentos suministrados estaban caducados". Ante esta situación, el familiar solicitó el apoyo de los elementos de seguridad del municipio. Los uniformados acudieron al lugar, detuvieron a José Carlos 'N' y lo presentaron ante el Ministerio Público.

Posteriormente, los resultados de la necropsia practicada al cuerpo determinaron que la causa del deceso fue una tromboembolia pulmonar. A pesar de este hallazgo médico, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias sobre el presunto uso de fármacos vencidos durante el tratamiento. Con base en los elementos de prueba recabados, la Fiscalía procedió penalmente. El médico fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl.

En este recinto, quedó a disposición de un juez, quien tiene la responsabilidad de definir su situación jurídica en los próximos días. Cabe mencionar que la legislación vigente establece que el detenido debe ser tratado bajo el principio de presunción de inocencia hasta que un tribunal emita una sentencia condenatoria firme en su contra. Como parte de las acciones de investigación, el miércoles 25 de febrero se ejecutó una orden de cateo en las instalaciones de la clínica mencionada.

En esta diligencia participaron agentes de la Fiscalía del Estado de México, personal de la Secretaría de Seguridad del estado, policías del municipio, elementos de Protección Civil y miembros de la Unidad de Riesgos Sanitarios de Nezahualcóyotl. Durante la inspección del inmueble, los servidores públicos aseguraron diversas cajas de medicamentos vencidos. Entre los objetos resguardados se encontraron dos ampolletas abiertas que tenían marcado el mes de "noviembre 2023" como límite para su uso.

Asimismo, se incautó una bitácora de control, varias hojas con anotaciones del personal de enfermería a nombre del paciente fallecido y un talonario de recetas médicas. Finalmente, el edificio completo quedó asegurado por las dependencias correspondientes para continuar con las diligencias pertinentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM