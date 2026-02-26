Asesinan a 6 choferes tras ola de violencia por operativo contra 'El Mencho' en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- La violencia que se desató tras el operativo federal contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) dejó un saldo grave para el sector transporte y empresarial en el país. La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) informó que seis de sus choferes fueron asesinados y cuatro más permanecen desaparecidos.

Asimismo, la AMOTAC contabiliza la quema de al menos 200 tráileres. No obstante, se reportó que los hechos también impactaron a otros sectores económicos. Empresarios del ramo turístico y de servicios señalaron que casi un millón de empresas resultaron afectadas por la ola de violencia y que las pérdidas económicas podrían alcanzar los dos mil millones de pesos (mdp).

AMOTAC alista movilización para exigir seguridad

La AMOTAC confirmó que cuatro transportistas afiliados siguen sin ser localizados. Ante esta situación, la organización analiza realizar movilizaciones de protesta en los próximos días para exigir mayor seguridad en carreteras.

Uno de los casos es el de Bulmaro Herrera Bandala, de 51 años, originario de Martínez de la Torre, Veracruz. Según lo detallado, el conductor desapareció cuando su camión tipo torton fue interceptado por presuntos integrantes del CJNG en el tramo carretero Álamo-Tihuatlán. De acuerdo con testimonios, hombres armados lo obligaron a bajar de la unidad y posteriormente incendiaron el vehículo para bloquear la vía.

Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz, informó que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) realiza las investigaciones correspondientes sobre este caso.

Bloqueos, vehículos quemados y daños en carreteras

El domingo 22 de febrero de 2026, múltiples bloqueos con vehículos incendiados afectaron distintos puntos carreteros en México; no obstante, el estado de Jalisco fue el más afectado. En la zona metropolitana de Guadalajara, autoridades reportaron más de 260 vehículos siniestrados desde ese día, entre unidades particulares, de transporte público y de carga. Hasta el último corte, restaban 57 por ser retirados de las carreteras.

La Fiscalía del Estado gobernador por Pablo Lemus Navarro habilitó agencias especiales del Ministerio Público para atender denuncias relacionadas con los hechos violentos.

Reanudan actividades, pero continúan afectaciones

En la capital de Jalisco, las actividades comerciales, económicas y de transporte se han reanudado casi en su totalidad. En Puerto Vallarta, miles de estudiantes regresaron a clases.

Sin embargo, el puente La Desembocadura, que conecta Puerto Vallarta con el centro del estado, será demolido en breve. La infraestructura sufrió daños estructurales tras la detonación de un artefacto explosivo y la quema de un camión de basura, un autobús de pasajeros y varios vehículos compactos.

Además, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco mantiene la búsqueda de 23 reos que se fugaron del penal de Ixtapa, en Puerto Vallarta, luego de que un grupo armado derribó la puerta con un vehículo.

