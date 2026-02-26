FGJES confirma localización del cuerpo de Patrick Joseph Weber, estadounidense reportado como desaparecido en San Carlos

Guaymas, Sonora.- Después de que se diera a conocer que el ciudadano estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71 años de edad, había sido reportado como desaparecido desde el pasado fin de semana al encontrarse en San Carlos, Sonora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la localización sin vida.

La FGJES señaló que tras activarse las acciones de búsqueda e investigación, el cuerpo fue localizado en el área de muelles de San Carlos, específicamente debajo de un velero contiguo al de su propiedad. "El hallazgo del cuerpo se realizó en el área de muelles en San Carlos, concretamente debajo de un velero contiguo al de su propiedad, donde personal de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) llevó a cabo la recuperación del cadáver".

Posteriormente, personal de Servicios Periciales procesó el área y efectuó el levantamiento correspondiente para trasladar el cuerpo y practicar la necropsia de ley, a fin de determinar con precisión la causa de muerte. La FGJES detalló que, como parte de los actos de investigación, no se encontraron indicios de violencia o saqueo en el departamento del occiso, ni en su embarcación o en su vehículo, modelo reciente, localizado en el estacionamiento del lugar.

Asimismo, se informó que el hombre portaba su teléfono celular y cartera al momento del hallazgo. La institución señaló que mantiene comunicación permanente con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo para los efectos legales y la asistencia consular correspondiente.

FGJES investiga incendio de vehículo con dos personas sin vida en Guaymas

En otro hecho policiaco, ahí mismo en el municipio de Guaymas, la FGJES informó que inició investigación con motivo del incendio de un vehículo registrado en el camino que conduce al delfinario, en el área del Estero El Soldado, con saldo preliminar de dos personas sin vida.

Una vez concluidas las acciones iniciales de los cuerpos de emergencia, personal de Servicios Periciales y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal realizó el procesamiento de la escena, a fin de establecer la mecánica de los hechos, identificar el vehículo y determinar la identidad del propietario, así como de las personas localizadas sin vida. La FGJES precisó que en este evento únicamente se encuentra involucrado un vehículo.

Fuente: Tribuna del Yaqui