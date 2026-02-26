FGJES descarta homicidio en muerte de Patrick Joseph Weber, ciudadano estadounidense en San Carlos

Guaymas, Sonora.- Como TRIBUNA te dio a conocer, este jueves 26 de febrero fue localizado el cuerpo sin vida del ciudadano estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71 años de edad, en San Carlos, Sonora, donde la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó las investigaciones pertinentes. Tras ello, la autoridad descartó que el hombre de la tercera edad muriera por un hecho relacionado con la violencia, es decir, no se trata de un homicidio.

En ese sentido, la FGJES informó recientemente que, tras su localización conforme a los resultados de la necropsia de ley, se descarta que su fallecimiento haya sido por causas violentas. "El dictamen médico determinó que la muerte se produjo por la ruptura de una arteria principal del cuello, derivada de una condición médica previa y no asociada a violencia", dice el boletín compartido por las autoridades.

Fallecimiento de ciudadano estadounidense en San Carlos fue por ruptura de arteria derivada de condición médica previa: Fiscalía



La FGJES señaló que la equimosis (moretón) que presenta en la frente Patrick Joseph Weber fue consecuencia de una caída desde su propia altura y no se encontraron lesiones que indiquen la intervención de terceras personas.

"El hallazgo del cuerpo se realizó en el área de muelles en San Carlos, concretamente sumergido debajo de un velero contiguo al de su propiedad, lugar donde se encontró comida lista para preparar y bebidas alcohólicas abiertas, sin ninguna advertencia de violencia", afirma la información compartida. Cabe recordar que Patrick Joseph Weber estaba en calidad de desaparecido y con él, al momento de hallarlo, se encontró su teléfono celular y cartera al momento del hallazgo.

La FGJES reiteró que la institución mantiene comunicación permanente con el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, para los efectos legales y de asistencia consular correspondiente.

