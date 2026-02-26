Fuerzas estatales y federales aseguran inmueble y más de 50 kilos de narcóticos en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Mesa Estatal de Seguridad de Sonora efectuó un operativo en el sur de la entidad, resultando en la incautación de una propiedad y una cantidad importante de sustancias ilícitas en el municipio de Navojoa. Durante las diligencias realizadas por efectivos del Ejército Mexicano en colaboración con agentes locales, se logró retirar de circulación un total de 25.690 kilos de metanfetamina y 26.640 kilos de cocaína.

Sumado a las drogas, el personal uniformado localizó equipo logístico consistente en seis máquinas selladoras y 26 paquetes de bolsas destinadas al embalaje, lo cual sugiere que el sitio funcionaba como centro de procesamiento para la venta de sustancias ilegales. Todos los elementos materiales probatorios quedaron a disposición de la instancia federal competente para el curso de las averiguaciones correspondientes.

Este hecho impacta las finanzas de las organizaciones delictivas y evita que miles de dosis afecten la salud de la ciudadanía. El gobierno encabezado por Alfonso Durazo Montaño mantiene vigentes estas operaciones con el objetivo de preservar la paz pública en la región. La postura de la administración actual se resume en la siguiente sentencia: "En Sonora la estrategia es clara: cero tolerancia al crimen y cero impunidad".

El inmueble cateado quedó bajo resguardo de autoridades

En otro decomiso de droga reciente, las autoridades de Sonora realizaron una serie de acciones en el municipio de Cajeme. Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado 18 de febrero en Ciudad Obregón. En este despliegue participaron integrantes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

Las labores se concentraron en la colonia Casa Real, alrededor de las 18:32 horas, cuando el personal de seguridad arribó a una vivienda situada en la calle Castillo de Chapultepec, entre Palacio del Dux y San Merino. Durante el registro de este inmueble, los investigadores localizaron 28 envoltorios de droga. Estos contenían una sustancia blanca con rasgos propios del narcótico conocido como crystal.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Mesa Estatal de Seguridad de Sonora