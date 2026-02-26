'Golpe' al narcomenudeo: Autoridades detienen la distribución de narcóticos en varios municipios de Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con los tres niveles de gobierno, en un día de operativos de seguridad en Sonora, detuvo a 20 personas por flagrancia delictiva, además de asegurar 710 envoltorios con narcótico, seis vehículos con reporte de robo, armas y cartuchos. Estas detenciones se generaron en diversos municipios del estado como Hermosillo, Cajeme, Guaymas, San Luis Río Colorado, Nogales y Caborca.

En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), operativos de la PEPS en Hermosillo lograron nueve detenciones por posesión de sustancias prohibidas y una más por violencia familiar, además de asegurar 44 envoltorios con narcótico en el sector Aranjuez Residencial. En Los Pinos, durante un recorrido, detuvieron a Cristóbal 'N', de 49 años de edad, en posesión de 20 envoltorios con narcótico; mientras que en la colonia Miguel Hidalgo aseguraron 10 dosis de sustancia prohibida a José 'N', de 23 años de edad.

Golpe al narcomenudeo: La PESP detiene la distribución de narcóticos en municipios de Sonora

Al implementar operativos de seguridad en Cajeme, la organización detuvo a un hombre identificado como Abel 'N', señalado por violencia familiar. Así como también, en coordinación con Policía Municipal, Secretaría de Marina (Semar) y Defensa, incautaron 14 envoltorios con narcótico a Mónico 'N', de 45 años de edad. Por otra parte, en Guaymas, dos hombres fueron detenidos por allanamiento de morada.

También en el municipio de Cajeme, en el marco de las denuncias por reporte de robo, se recuperó una motocicleta y en San Luis Río Colorado fueron cuatro los vehículos recuperados por parte de la corporación; en Nogales el operativo también obtuvo resultados beneficiosos, ya que durante el patrullaje se confiscó un camión industrial con reporte de robo y un Jeep en Benjamín Hill.

Por otro lado, en Caborca, dos hombres identificados como Jaime 'N' y Jesús 'N', de 23 y 19 años de edad, respectivamente, quedaron detenidos en posesión de 27 bolsas con hierba verde y, a través de la coordinación entre la Policía Estatal, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Defensa, localizaron en Ímuris hieleras que contenían hierba verde, dos armas largas tipo fusil, cargadores y cartuchos.

Estas acciones contra el delito que despliega la Policía Estatal en Sonora dan como resultado estos aseguramientos y el trabajo operativo continuará con el fin de atender las denuncias ciudadanas a través de la línea anónima 089 y 911 de emergencias. Las personas detenidas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Fuente: Tribuna del Yaqui