Huachicol en Sonora: Decomisan tres tractocamiones con 175 mil litros de combustible ilegal

Guaymas, Sonora.- Durante el operativo denominado 'Frontera Segura', agentes de la Guardia Nacional lograron la detención de tres personas, el aseguramiento de vehículos y la recuperación de 175 mil litros de hidrocarburo de procedencia ilícita en el estado de Sonora. Estas acciones de prevención tuvieron lugar mediante diversos recorridos de vigilancia establecidos sobre los tramos carreteros Guaymas - Hermosillo y Hermosillo - Santa Ana.

Mediante tareas de revisión en las vías de comunicación terrestre de la región, los efectivos federales marcaron el alto a tres vehículos de carga tipo cisterna o tractocamiones. Al momento de solicitar la documentación a los tres operadores de las unidades para comprobar el origen del combustible que transportaban, las personas al volante no lograron presentar los permisos necesarios ni acreditaron la posesión legal del producto.

Ante la falta de comprobantes, los elementos procedieron al arresto de los tres choferes, así como al decomiso de los camiones y del total del hidrocarburo. Según los cálculos realizados por la autoridad investigadora, el cargamento incautado alcanzaría un valor superior a los 3 millones 500 mil pesos dentro del mercado del huachicol. Tanto los hombres detenidos como los vehículos y el combustible asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público.

Esta dependencia será la encargada de abrir la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades legales correspondientes. El decomiso de este material reduce los ingresos financieros de las agrupaciones delictivas dedicadas al trasiego de combustibles. Con esto se limita la capacidad adquisitiva de dichos grupos para conseguir armamento y mantener operaciones al margen de la ley tanto en el territorio sonorense como en el resto de las entidades.

En #Sonora Decomisa, #GuardiaNacional más de 175 mil litros de combustible ilegal en tres tractocamiones, en tramo carretero a #Guaymas. El combustible asegurado tendría un valor superior a los 3 millones 500 mil pesos en el mercado ilícito.

Fuente: Tribuna del Yaqui y Guardia Nacional