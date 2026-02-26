Muerte de 'El Mencho': Recapturan a 4 reos fugados del penal de Puerto Vallarta; García Harfuch

Ciudad de México.- Tras el operativo del domingo 22 de febrero de 2026, en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados del mundo, se desató una ola de violencia que incluyó la fuga de 23 reos del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta. Este jueves, se confirmó que cuatro fugitivos ya fueron recapturados.

De acuerdo con un informe del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, publicado este jueves 26 de febrero de 2026, cuatro de los 23 reos que escaparon del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta ya fueron recapturados. La fuga ocurrió el domingo, en medio de los disturbios registrados tras la caía de 'El Mencho', que también habrían dejado seis transportistas sin vida.

En una acción encabezada por @SEMAR_mx , personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero.

El funcionario confirmó que la localización y detención de los prófugos se logró mediante un operativo conjunto encabezado por el Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades del estado de Jalisco, gobernado por Pablo Lemus Navarro. Asimismo, ell secretario subrayó que las acciones continúan para dar con el paradero de los 19 internos restantes.

La investigación continúa para detener a los demás involucrados", publicó en sus redes sociales.

Las autoridades no han detallado la identidad de los cuatro recapturados en este último comunicado, pero mantienen activa la difusión de fichas informativas de los 23 evadidos desde el día de la fuga.

Fuga ocurrió tras operativo contra ‘El Mencho’

La fuga se registró el pasado fin de semana mientras en distintas zonas de Jalisco y de México se reportaban ataques y disturbios tras el operativo contra 'El Mencho'. Las acciones incluyeron bloqueos y hechos violentos que obligaron a cancelar eventos masivos y a desplegar operativos de seguridad en la región. Tras la evasión, las autoridades estatales y federales reforzaron la vigilancia en el estado y activaron protocolos de búsqueda para localizar a los internos.

?? “Estamos apoyando al gobierno del Estado”, afirma Sheinbaum ante la reaprehensión de 4 reos que escaparon de un penal de Puerto Vallarta durante caída de 'El Mencho'



La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre estos hechos, no obstante, señaló que el Gabinete de Seguridad será el que comparta todos los detalles sobre el operativo que culminó en la captura de los cuatro fugitivos.

Fuente: Tribuna del Yaqui