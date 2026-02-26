Tragedia en la música norteña: Matan a balazos a integrante de Grupo Arraigado en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de ayer miércoles 25 de febrero, se registró un suceso violento en la zona centro de Culiacán, Sinaloa, donde perdió la vida Julio César Beltrán, un músico de 41 años de edad. El hombre era reconocido por su trabajo como acordeonista en Grupo Arraigado. Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Paseo Niños Héroes, una vialidad de alto tránsito que los habitantes de la ciudad identifican habitualmente como el Malecón Viejo.

De acuerdo con los reportes recabados, el ataque ocurrió alrededor de las 16:30 horas (local). En ese momento, Beltrán transitaba a bordo de una pick up marca Chevrolet de color negro. Al llegar a un semáforo ubicado entre las calles José María Morelos y Donato Guerra, personas armadas se aproximaron al vehículo. Los sujetos abrieron fuego en múltiples ocasiones en contra del conductor y, tras perpetrar el crimen, abandonaron el lugar.

Hasta este momento, no reportan personas detenidas por estos hechos. Luego de los disparos, la marcha de la camioneta continuó de manera lenta debido a que el motor seguía encendido. Los elementos de seguridad pública que acudieron para atender el reporte tuvieron que colocar piedras frente a los neumáticos para detener el avance de la unidad. Los paramédicos llegaron al lugar, no obstante, al revisar al tripulante, confirmaron que ya había muerto.

Los agentes acordonaron el perímetro para resguardar la escena. Minutos más tarde, el personal del Servicio Médico Forense acudió para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, con el fin de continuar con los procedimientos legales. Las autoridades de Culiacán abrieron una carpeta de investigación para esclarecer este homicidio. Horas después, Grupo Arraigado utilizó sus redes sociales para confirmar la identidad de la víctima.

El conjunto informó al público sobre el fallecimiento de su integrante. En el comunicado, describieron a Beltrán como un hombre íntegro, responsable y enfocado en el bienestar de su familia, destacando también su lealtad como amigo. En el ámbito profesional, mencionaron que encontraba su medio de expresión en la composición y en el acordeón, con lo cual honraba el legado de su padre. La agrupación musical, cuyo repertorio se compone de banda y corridos, no comunicó si el acordeonista había recibido alguna amenaza antes de estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui