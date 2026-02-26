Tras caída de 'El Mencho', capturan a 'El Salsas', operador financiero del CJNG en Colima

Colima, Colima.- En un operativo de seguridad, elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima y efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a Arturo 'N', también identificado por las autoridades como José Israel 'N', alias 'El Salsas'. La captura de este individuo se registró en la comunidad de Alcaraces, perteneciente al municipio de Cuauhtémoc, dentro del territorio colimense, durante un recorrido de vigilancia.

Durante la acción en las calles de la localidad, los uniformados localizaron al individuo en compañía de una mujer que responde al nombre de Samanta Sarahí 'N'. Al realizar una revisión a sus pertenencias, el personal de seguridad encontró diversas bolsas de plástico que contenían sustancias ilegales. Entre los narcóticos asegurados en el lugar de los hechos se contabilizaron diversas pastillas con las características del fentanilo.

También varias dosis de metanfetamina y polvo blanco similar a la cocaína, los cuales fueron asegurados como evidencia para su posterior análisis de laboratorio. Los reportes de inteligencia señalan a 'El Salsas' como un operador financiero y de logística para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), manteniendo su base de operaciones en Colima. Su labor consistía en la recaudación del efectivo generado por las distintas células de la grupo delictivo en dicha zona.

Tras reunir el dinero, se encargaba de organizar su transporte para entregarlo directamente a los mandos del cártel. Asimismo, facilitaba recursos y coordinaba las rutas de transporte de materiales entre los estados de Jalisco y Colima, lo que permitía mantener el flujo continuo de las operaciones de la organización delictiva en el occidente del país. Tras el arresto, tanto José Israel 'N' como Samanta Sarahí 'N' quedaron a disposición del Ministerio Público.

Posteriormente, en la audiencia correspondiente, un juez de control dictó la vinculación a proceso de 'El Salsas' por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetamina y fentanilo. El juzgador también fijó un plazo de tiempo para realizar la etapa de investigación complementaria del caso. Las tareas de patrullaje y vigilancia permanecen en el sector para detectar posibles redes de apoyo logístico ligadas a los detenidos.

