Tras fuerte operativo en Matamoros, detienen a 'El Lexus', presunto líder de célula del Cártel del Golfo

Matamoros, Tamaulipas.- Este jueves 26 de febrero de 2026, se registró un fuerte operativo en el Ejido Sandoval de Matamoros, Tamaulipas, en el que fue detenido un individuo por las Fuerzas Armadas. Se trata de Antonio Guadalupe 'N', alias 'El Lexus', identificado por autoridades federales como presunto líder del grupo 'Operativa Ranger', célula ligada a 'Los Ciclones' del Cártel del Golfo.

De acuerdo con la tarjeta informativa emitida por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el despliegue incluyó un fuerte contingente terrestre y vigilancia aérea permanente para supervisar accesos y brechas de la zona rural, con el objetivo de asegurar el control del área y evitar posibles reacciones por parte de integrantes del crimen organizado.

CAE EL LEXUS Y 6 SICARIOS MAS DEL CDG #Matamoros

EL CDG Y ALCALDE ENTREGARON A 6 PARA CALMAR EL FUEGO EN LA PLAZA



NADIE DEFENDIO A LEXUS,

LAS AUTORIDADES LOCALES POR ALGUNA RAZON NO SE MOVILIZARON NI CDG

Previo a conocer la detención de Antonio Guadalupe 'N', alias 'El Lexus', el Gobierno de Matamoros informó por canales de comunicación oficial que la situación estaba siendo atendida y pidió a los ciudadanos mantenerse en alerta. El gobierno municipal activó protocolos de comunicación de emergencia y emitió un aviso por "situación de riesgo" en el Ejido Sandoval, exhortando a la población a evitar traslados hacia ese sector y mantenerse informada a través de canales oficiales.

La movilización generó incertidumbre entre habitantes y automovilistas que transitan por la zona norte del municipio. Como medida preventiva, autoridades municipales confirmaron la suspensión de actividades académicas en el plantel del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) de Matamoros, con el fin de reducir la movilidad y proteger a estudiantes y personal docente.

¿Quién es Antonio Guadalupe 'N', alias 'El Lexus'?

De acuerdo con la información compartida por la Defensa, Antonio Guadalupe 'N', alias 'El Lexus', era encargado de proporcionar seguridad a José Alfredo 'N', alias 'Contador', jefe de la facción 'Ciclones' del Cártel del Golfo. Además, sería responsable de varias actividades delictivas en el municipio de Matamoros como:

Extorsión

Secuestro

Tráfico de personas y drogas en México y Estados Unidos

Cabe señalar que, además de la detención de Antonio Guadalupe 'N', alias 'El Lexus', fueron detenidas ocho personas más, miembros de 'Operativa Ranger', armas de alto poder de uso exclusivo del Ejército como fusiles Barret calibre 50, lanzacohetes, granadas, cargadores, cartuchos, ponchallantas, equipo táctico, equipo telefónico y vehículos.

uD83DuDD34#ÚltimaHora | Detienen a Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus”, presunto jefe de la “Operativa Ranger”, célula relacionada con la facción “Ciclones” del Cártel del Golfo



La captura se realizó en Matamoros, Tamaulipas, en Ejido Sandoval, por parte de la Defensa, GN y Fuerza…

Fuente: Tribuna del Yaqui