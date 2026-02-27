Atentado en Nuevo León: Lanzan explosivos contra vehículo del periodista Víctor Badillo

San Nicolás de los Garza, Nuevo León.- El pasado 23 de febrero, el director general del medio de comunicación digital Sinpelos.mx, Víctor Eduardo Badillo Guerrero, reportó un ataque perpetrado en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Sujetos hasta ahora no identificados lanzaron artefactos explosivos contra su camioneta, la cual se encontraba estacionada frente a las instalaciones del estudio de grabación.

El suceso se registró cerca de las 23:30 horas, cuando el periodista permanecía al interior del inmueble conduciendo la transmisión de un programa en vivo. Dos personas, quienes llevaban cascos puestos para ocultar sus rostros, se acercaron al vehículo rotulado con el logotipo de Sinpelos.mx. Las cámaras de vigilancia, instaladas tanto en el edificio como en la misma unidad de transporte, lograron captar los momentos en que los presuntos responsables preparaban y arrojaban el material.

De acuerdo con los datos que el propio Badillo compartió con la organización ARTICLE 19, los daños en el automóvil resultaron menores a lo esperado, debido a que contaba con un recubrimiento de teflón como medida de seguridad, cualidad que contuvo la propagación del fuego y evitó la pérdida total del vehículo. Horas más tarde, las corporaciones de seguridad pública notificaron al comunicador sobre la captura de un sujeto presuntamente implicado.

Dicha acción sucedió en el mismo municipio de San Nicolás. Además, se efectuaron labores de cateo en domicilios de la zona, mediante las cuales se logró el decomiso de diversas prendas de vestir que coinciden con la ropa utilizada por los agresores en las grabaciones de vigilancia. Frente a este atentado, ARTICLE 19 emitió una serie de peticiones dirigidas a las dependencias de justicia.

La organización requiere que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León trabaje de manera coordinada con la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle). El propósito es desarrollar una investigación transparente, diligente y neutral, tomando el ejercicio periodístico de Badillo como la principal línea de averiguación, para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque.

Finalmente, la agrupación defensora de la libertad de expresión pide la intervención del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por ello solicita la evaluación urgente del nivel de riesgo, con el fin de asignar medidas de resguardo para el periodista, su círculo familiar y todos los colaboradores de su plataforma de comunicación.

