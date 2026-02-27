Buscan a Kimberly Jocelyn, joven universitaria desaparecida en Morelos; recorren zona boscosa

Cuernavaca, Morelos.- Un equipo de búsqueda conformado por personal capacitado y voluntarios realizó un recorrido por la zona boscosa que colinda con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Cuernavaca, Morelos. El propósito de esta movilización fue localizar cualquier indicio que permita dar con el paradero de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, estudiante de dicha institución, quien se encuentra desaparecida desde el viernes 20 de febrero.

Las brigadas caminaron por los terrenos de los bienes comunales del poblado indígena de Chamilpa y las áreas cercanas a la colonia Nueva Jerusalén. De acuerdo con datos difundidos sobre el caso, este polígono geográfico corresponde al último registro de ubicación emitido por el teléfono celular de la joven. Oscar Rivera, familiar de la estudiante, indicó que el balance del recorrido en el bosque resultó alentador, ya que no se localizaron elementos que sugieran el fallecimiento de la joven.

El familiar expresó a los medios: "la ausencia de hallazgos fatales nos mantiene con la esperanza de encontrarla sana y salva". Un dato que mantiene esta expectativa es que el teléfono celular de la joven registró la entrada de una llamada el martes pasado. Los compañeros de Kimberly reportaron haberla visto por última vez dentro del campus universitario. Por su parte, el titular de la Fiscalía General del Estado, Fernando Blumenkron Escobar, emitió un reporte sobre los avances del caso.

uD83DuDD34 Personal especializado en búsqueda de personas desaparecidas, subió a la zona boscosa que colinda con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para rastrear cualquier indicio que lleve al paradero de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, estudiante universitaria… pic.twitter.com/aHrt4O5wEb — El Universal (@El_Universal_Mx) February 27, 2026

El funcionario aseveró que la dependencia a su cargo ha realizado labores de investigación y señaló: "llevamos quince diligencias ejecutadas, desde interrogatorios hasta el seguimiento de diversas líneas de investigación". Además, indicó que el protocolo para la localización de personas desaparecidas se activó al recibir la denuncia. Tras concluir las tareas de rastreo en el bosque, un contingente de alumnos bloqueó los dos accesos de la universidad, impidiendo el paso de vehículos.

Los manifestantes exigieron la presencia de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández, bajo el argumento de que los representantes enviados por la rectoría carecían de facultades resolutivas para tratar los temas estudiantiles. Durante las protestas, circuló la versión sobre la presunta detención de un individuo con pertenencias de la alumna. También trascendió que entre los sospechosos podría estar un pariente de la joven. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido comentarios para confirmar o descartar esta información.

Se busca a Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, desaparecida el 20 de febrero de 2026 en el municipio de Cuernavaca, Morelos#HastaEncontrarla @Fiscalia_Mor @FGRMexico @SSPCMexicohttps://t.co/qw2IYjykRP pic.twitter.com/lPWo9D9z1w — Reporte Mx Noticias (@ReporteMxNotic1) February 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui